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Στην οικογένεια, τους χαμηλοσυνταξιούχους και τη μεσαία τάξη επικεντρώνεται το νέο πακέτο μέτρων στήριξης που θα εγκρίνει αύριο, Τετάρτη (25/11), το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας στο περιθώριο της τελετής εγκαινίων του τερματικού του ΚΟΔΑΠ, στις εγκαταστάσεις του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι πρόκειται για στοχευμένα μέτρα, ο αριθμός των οποίων είναι διψήφιος, διευκρινίζοντας ότι ορισμένα από αυτά ανακοινώνονται για πρώτη φορά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το κόστος του νέου πακέτου αυξάνει σημαντικά τα κονδύλια που διαθέτει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Όπως ανέφερε, οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Αύριο, αμέσως μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε σχέση με αυτά τα μέτρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΚΥΠΕ