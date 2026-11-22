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Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία χαρακτήρισε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τη νέα αναβάθμιση της από διεθνή Οίκο Αξιολόγησης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Μάμμαρι, και ερωτηθείς για τη νέα αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τον διεθνή Οίκο Αξιολόγησης Moody’s, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική η οποία αναγνωρίζεται από όλους.

Αλλά το πιο σημαντικό για μας είναι ότι μας επιτρέπει να μετακυλούμε την ανάπτυξη στην κοινωνία, να επενδύουμε σε κρίσιμους τομείς, όπως η Υγεία, η Παιδεία, το Στεγαστικό, το κράτος πρόνοιας.

Και είναι αυτή η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική που μας επιτρέπει να ανακοινώνουμε συνεχώς μέτρα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, την Τετάρτη θα προχωρήσουμε σε πολύ συγκεκριμένες ανακοινώσεις, οι οποίες θα προστεθούν σε μέτρα που, ήδη, εφαρμόζει η Κυβέρνηση και ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα, την Τετάρτη θα έχουμε περισσότερες, πολύ συγκεκριμένες ανακοινώσεις, διψήφιου αριθμού».