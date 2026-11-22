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Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή 17χρονης μαθήτριας από τη Λεμεσό στην Κακοπετριά, καθώς εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου, γύρω στις 11 το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του philenews, την Αστυνομία ενημέρωσε η διεύθυνση του ξενοδοχείου, όταν η ανήλικη εντοπίστηκε αναίσθητη στο δωμάτιό της. Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου, τα μέλη του οποίου επιχείρησαν να την επαναφέρουν, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ από την πρώτη στιγμή άρχισε η λήψη καταθέσεων από μαθητές και εργαζομένους του ξενοδοχείου. Οι εξετάσεις συνεχίζονται και σήμερα, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 17χρονη.

Σημειώνεται ότι το Σαββατοκύριακο στην Κακοπετριά είχαν μεταβεί μαθητές από περίπου πέντε με έξι σχολεία της επαρχίας Λεμεσού.

Aύριο αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή επί της σορού, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Την υπόθεση διερευνούν οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.