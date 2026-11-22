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Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα, πέρασε από τα χέρια γενεών Κυπρίων που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά. Με αυτό το όπλο εκπαιδεύτηκαν οι περισσότεροι στρατεύσιμοι και, με τα χρόνια, έγινε «σήμα κατατεθέν» της στρατιωτικής θητείας. Στις ασκήσεις, στις σκοπιές και στην καθημερινή εκπαίδευση, γινόταν σχεδόν προέκταση του σώματός μας. Η συζήτηση για το μέλλον του θρυλικού G3 έχει ανοίξει.

Αφορμή είναι το ελληνικό πρόγραμμα αναβάθμισης των ατομικών τυφεκίων του Ελληνικού Στρατού G3A3 και G3A4. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, επί σχεδόν 50 χρόνια, τα όπλα αυτά δεν αντικαταστάθηκαν, ούτε είδαν κάποια αναβάθμιση.

Το ελληνικό πρόγραμμα, με πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αφορά τη συνολική αναβάθμιση αυτών των όπλων. Όπως αναφέρουν τα ελληνικά ΜΜΕ, το «νέο» τυφέκιο G3 θα είναι ελαφρύτερο, καθώς το παλιό πλαστικό κοντάκι θα αντικατασταθεί από ένα νέο, μικρότερου βάρους και ρυθμιζόμενο, ώστε να προσαρμόζεται στον σωματότυπο κάθε στρατιώτη. Ο χειροφυλακτήρας θα αντικατασταθεί με ράγα Picatinny που θα επιτρέπει την προσαρμογή επιπλέον εξαρτημάτων. Το G3 θα αποκτήσει διόπτρες στόχευσης τύπου red dot, νέα σκοπευτικά υπέρυθρα και θερμικά, εξελιγμένη σκανδάλη και μηχανισμό ανάκρουσης που θα κάνουν το τυφέκιο πιο σταθερό και αποτελεσματικό στη χρήση.

Στα ίδια πλαίσια και χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάτι, αναμένεται να κινηθεί σε μελλοντικό χρόνο και το κυπριακό πρόγραμμα αναβάθμισης των G3. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το θέμα συζητήθηκε στους κύκλους του Υπουργείου Άμυνας και του ΓΕΕΦ, προκαλώντας διάφορες σκέψεις, όπως η αναβάθμιση των G3 ή η αντικατάσταση τους από άλλο ατομικό τυφέκιο.

Αυτό που προκύπτει μέσα από τις πληροφορίες, είναι πως προκρίνεται η άποψη της αναβάθμισης, όπως ακριβώς στον Ελληνικό Στρατό και όχι μόνο. Στρατιωτικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι το G3, είναι ένα καλό τυφέκιο, από τα πιο αξιόπιστα και αποτελεσματικά του είδους. Η άποψη αυτή ενισχύεται μάλιστα με το γεγονός ότι ούτε ο ΕΣ, αλλά ούτε ο τουρκικός στρατός, ένας από τους μεγαλύτερους στρατούς του ΝΑΤΟ, έχουν αντικαταστήσει αυτό το τυφέκιο, για τον Στρατό Ξηράς δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ενεργής δύναμης και της Εφεδρείας.

Στα δεδομένα, προσμετράται το αυξημένο κόστος της αντικατάστασης δεκάδων χιλιάδων τυφεκίων καθώς και η απόσυρση και αναπλήρωση όλων των αποθεμάτων πυρομαχικών που διαθέτει η Εθνική Φρουρά.

Προτεραιότητα βεβαίως σε όλο αυτό το εγχείρημα έχουν οι μάχιμες μονάδες, όπως οι Δυνάμεις Καταδρομών και οι ΟΥΚ, μονάδες οι οποίες ήδη εξοπλίζονται με σύγχρονο φορητό οπλισμό, προσαρμοσμένο σε αποστολές ανορθόδοξου πολέμου, αμφίβιων επιχειρήσεων και ειδικής αναγνώρισης.

Νέο κράνος, γιλέκο και προστατευτικά γυαλιά για την εφεδρεία

Σταδιακά θα αναβαθμίζεται ο ατομικός εξοπλισμός του συνόλου της Εθνικής Φρουράς, τόσο της ενεργής δύναμης όσο και της εφεδρείας. Μεγάλος αριθμός εφέδρων, έχει ήδη παραλάβει τη νέα στολή, ενώ μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης αντικατάσταση του ατομικού εξοπλισμού της ενεργούς δύναμης, σειρά θα πάρει και η εφεδρεία.

Στα νέα υλικά συγκαταλέγεται νέο σύγχρονο κράνος, εξάρτηση – γιλέκο μάχης, σακίδιο μάχης, καθώς και πρόσθετα υλικά ατομικής προστασίας. Προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στους εφέδρους των ειδικών δυνάμεων, καθώς και στις μονάδες με κρίσιμο επιχειρησιακό ρόλο, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει ότι, σε ορίζοντα πενταετίας, το σύνολο της εφεδρείας θα έχει εφοδιαστεί με νέο ατομικό εξοπλισμό.