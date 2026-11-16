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Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς ενημερώνει το κοινό ότι, στον αριθμό 1434 λειτουργεί το Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης Στρατολογίας (ΤΗ.Κ.Ε.Σ.) με σκοπό την παροχή πληροφοριών και καθοδήγηση των πολιτών για θέματα στρατολογικής φύσεως.

Το Τηλεφωνικό Κέντρο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 έως τις 20:00, παρέχοντας ενημέρωση για τα παρακάτω θέματα: