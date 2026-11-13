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Την επίσημη ένταξή τους στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς σηματοδότησε η τελετή ορκωμοσίας των γυναικών Συμβασιούχων Οπλιτών της 17ης Εκπαιδευτικής Σειράς, παρουσία της θρησκευτικής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΚΕΝ Λάρνακας.

Στην τελετή παρέστη ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεόδωρου, ο οποίος υπογράμμισε πως η παρουσία του κατοχικού στρατού στο νησί επιβάλλει συνεχή ετοιμότητα και οι εξελίξεις στην περιοχή απαιτούν εγρήγορση.. Ακολούθησε δέηση και στη συνέχεια οι νέες Συμβασιούχοι Οπλίτες έδωσαν τον προβλεπόμενο όρκο πίστης προς την Πατρίδα, σεβασμού προς το Σύνταγμα και τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και αγώνα για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της.

Την ημερήσια διαταγή του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, ανέγνωσε ο Ταξίαρχος Σάββας Σάββας, Διοικητής της 1ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού.

Στην ημερήσια διαταγή, ο Αρχηγός καλωσόρισε τις νέες Συμβασιούχους Οπλίτες στην Εθνική Φρουρά, επισημαίνοντας ότι η απόφασή τους να υπηρετήσουν αποτελεί συνειδητή επιλογή που απαιτεί αποφασιστικότητα, πίστη και αίσθημα καθήκοντος.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η συνεργασία, η αλληλεγγύη και το ομαδικό πνεύμα αποτελούν πηγή δύναμης, ενώ κάλεσε τις νέες οπλίτες να στηρίζουν τους συναδέλφους τους, να εκτελούν με συνέπεια τα καθήκοντά τους και να βελτιώνονται συνεχώς.

Αναφερόμενος στις συνθήκες ασφαλείας, σημείωσε ότι η παρουσία του κατοχικού στρατού στο νησί επιβάλλει συνεχή ετοιμότητα και οι εξελίξεις στην περιοχή απαιτούν εγρήγορση.

Τόνισε ακόμη ότι η άμυνα της πατρίδας προϋποθέτει εκπαιδευμένες και αποφασισμένες επαγγελματίες στρατιώτες, και ευχήθηκε στις νέες Συμβασιούχους Οπλίτες υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο νέο τους ξεκίνημα.