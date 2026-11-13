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Προβλήματα κυρίως στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον δημόσιο τομέα προκάλεσε στην Κύπρο η παγκόσμια βλάβη στις υπηρεσίες της Microsoft, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η λειτουργία των βασικών ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων του κράτους, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημο Δαμιανού.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Υφυπουργός διευκρίνισε ότι «το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις υπηρεσίες της Microsoft επηρεάζει οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο και αφορά πρωτίστως την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), και τις εφαρμογές Teams και Co-Pilot, και δεν συνεπάγεται γενικευμένη διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων και υπηρεσιών της».

Σε σχέση με τον δημόσιο τομέα στην Κύπρο, επεσήμανε ότι «έχει επηρεαστεί κυρίως η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς ωστόσο να έχει επηρεαστεί η λειτουργία των βασικών ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων του κράτους». Σημείωσε, ενδεικτικά, ότι το CY Login, μέσω του οποίου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Ανέφερε παράλληλα ότι για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεση ή κρίσιμη επικοινωνία υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας ή / και ανταλλαγής αρχείων με τις δημόσιες υπηρεσίες ενώ σημείωσε ότι «για ενδουπηρεσιακή επικοινωνία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας και διαχείρισης εγγράφων αποτελεί και το σύστημα eOasis».

Όπως ανέφερε ο κ. Δαμιανού «οι υπηρεσίες του κράτους βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την εταιρεία Microsoft αναφορικά με την πορεία αποκατάστασης της βλάβης» ενώ πρόσθεσε ότι «σύμφωνα με την εταιρεία, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που δεν έχουν παραδοθεί λόγω της βλάβης αναμένεται να παραληφθούν με καθυστέρηση», ανέφερε.

Σε σχέση με την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα, ο Υφυπουργός επεσήμανε ότι «είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε τα προβλήματα στην ηλεκτρονική επικοινωνία από τη λειτουργία των βασικών ψηφιακών υπηρεσιών», ενώ έφερε ως παράδειγμα τις τράπεζες οι οποίες «έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένη ψηφιοποίηση των συναλλαγών. Συνεπώς, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, οι βασικές τραπεζικές λειτουργίες και η εξυπηρέτηση των πελατών τους συνεχίστηκε χωρίς σοβαρά προβλήματα», πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι «το περιστατικό αυτό καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών υποδομών και συστημάτων των κρατών, και δη της Ευρώπης, προς αποφυγή εξαρτήσεων σε συγκεκριμένους τεχνολογικούς κολοσσούς. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στην τεχνολογική κυριαρχία, στη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών», ανέφερε καταληκτικά.

ΚΥΠΕ