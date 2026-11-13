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Ημερίδα με τίτλο «Άνθρωπος και AI: Ψηφιακά δικαιώματα, δημοκρατία, εργασία και η προστασία του ανθρώπου στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» διοργανώνει το ΑΚΕΛ αύριο, στις 9:30 το πρωί, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ.

Στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρεθούν οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στη δημοκρατία, στην εργασία, καθώς και στην ασφάλεια των παιδιών και των νέων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Την έναρξη των εργασιών θα σηματοδοτήσει χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, ενώ ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χρίστος Χριστοφίδης, θα αναπτύξει το θέμα της κατοχύρωσης των ψηφιακών δικαιωμάτων του ανθρώπου στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης.

Η πρώτη θεματική ενότητα, από τις 10:00 έως τις 10:45, θα επικεντρωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα προσωπικά δεδομένα και στην ιδιωτικότητα. Θα συμμετάσχουν η Βενετία Παπά, επίκουρη καθηγήτρια Δημοσιογραφίας και Ψηφιακών Μέσων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Κωνσταντίνος Τζιούβας, αναπληρωτής καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήμιο, και ο Κωνσταντίνος Φελλάς, ανώτερος αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου.

Από τις 10:50 έως τις 11:25 θα ακολουθήσει συζήτηση για τη δημοκρατία και τα ψηφιακά δικαιώματα, με ομιλητές την Ειρήνη Λοϊζίδου, διευθύντρια της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών, τον Κωνσταντίνο Κουρούπη, αναπληρωτή καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Νομικής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Frederick και μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, και την Αλεξία Κουντουρή, νομικό και πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Μετά το διάλειμμα, από τις 11:45 έως τις 12:30, θα εξεταστούν οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία και την εργασία. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο Πέτρος Πέτρου, επικεφαλής του Γραφείου Οικονομίας και Κοινωνικής Πολιτικής της ΠΕΟ, η Αργεντούλα Ιωάννου, νομικός και αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, και ο Δημήτρης Παντελή, επικεφαλής της Μονάδας Υπηρεσιών Πληροφορικής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την ενότητα «Παιδιά, νέοι και ψηφιακό περιβάλλον», από τις 12:30 έως τις 13:15. Ομιλήτριες θα είναι η Έλενα Περικλέους, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η Ελισάβετ Κιούρτη, διευθύνουσα σύμβουλος της Humane Technology και ακαδημαϊκός, και η Αναστασία Χάσικου, βουλεύτρια του ΑΚΕΛ και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα προβλέπει χρόνο για συζήτηση με τους συμμετέχοντες μετά από κάθε θεματική ενότητα.

Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22761121.