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Με τον εντοπισμό της 13χρονης Λίζα Τ. νεκρής ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για την εξαφάνισή της στο Βερολίνο. Τα ίχνη της ανήλικης είχαν χαθεί το πρωί της 3ης Νοεμβρίου, όταν κατευθυνόταν προς το σχολείο της.

Πέντε ημέρες αργότερα, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η ανήλικη εντοπίστηκε νεκρή και δεμένη μέσα σε ένα ακατοίκητο σπίτι περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά από τη γερμανική πρωτεύουσα.

Δίπλα στη σορό της βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος ένας 22χρονος Γερμανός, ο οποίος θεωρήθηκε βασικός ύποπτος για την απαγωγή και τη δολοφονία της.

Ο νεαρός φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της Τετάρτης (11/11), σύμφωνα με την Tagesspiegel.

Τα τελευταία μηνύματα της 13χρονης πριν εξαφανιστεί

Το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, η Λίζα έφυγε από το διαμέρισμα όπου ζούσε με την οικογένειά της, στη συνοικία Μάρτσαν του Βερολίνου. Όπως κάθε πρωί, επρόκειτο να πάρει το λεωφορείο για το σχολείο της, κοντά στην πλατεία Μπάρνιμπλατς.

Καθώς περπατούσε προς τη στάση, η οποία απείχε μόλις 400 μέτρα από το σπίτι της, αντάλλασσε μηνύματα με μια φίλη της. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία της τελευταίας, η συνομιλία τους σταμάτησε ξαφνικά. Από εκείνη τη στιγμή η 13χρονη δεν απάντησε ξανά.

Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, η μαθήτρια δεν επιβιβάστηκε ποτέ στο λεωφορείο και δεν έφτασε στο σχολείο της.

Η εξαφάνισή της κινητοποίησε αμέσως τις Αρχές, καθώς οι συγγενείς της διαβεβαίωναν ότι δεν ήταν παιδί που θα έφευγε οικειοθελώς από το σπίτι. Εκατοντάδες αστυνομικοί συμμετείχαν στις έρευνες, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ελικοπτέρου και ακόμη και υποβρύχιου drone.

Παρά την εκτεταμένη κινητοποίηση, για πέντε ημέρες δεν υπήρχε κανένα ίχνος της ανήλικης.

Ο εντοπισμός της σορού σε ακατοίκητο σπίτι

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή την Κυριακή (8/11), όταν κάτοικος του Μπαντ Φράιενβαλντε, μιας πόλης κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από το Βερολίνο, ειδοποίησε την αστυνομία για διάρρηξη σε γειτονικό σπίτι που παρέμενε ακατοίκητο επί χρόνια.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι κάποιος είχε εισέλθει παράνομα στο κτήριο. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν και μπήκαν στο σπίτι, άκουσαν έναν πυροβολισμό.

Στο εσωτερικό εντόπισαν τη σορό μιας έφηβης και έναν άνδρα με σοβαρό τραύμα. Μέσα σε λίγα λεπτά συνέδεσαν το περιστατικό με την εξαφάνιση της Λίζα, ενώ, σύμφωνα με τη Die Welt, το κορίτσι βρέθηκε δεμένο.

Η νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα επιβεβαίωσε την ταυτότητα της 13χρονης, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να προσδιορίσει την αιτία θανάτου της. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι η ανήλικη είχε πεθάνει αρκετό χρόνο πριν από τον εντοπισμό της.

«Τίποτα δεν προμήνυε ότι βρισκόταν εκεί. Τελικά, ήταν καθαρή σύμπτωση ότι η αναφορά για την παράνομη είσοδο στο κτίριο οδήγησε στον εντοπισμό της», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Βερολίνου, Μίχαελ Πέτσολντ, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο άνδρας που βρέθηκε τραυματισμένος δίπλα στη σορό της Λίζα ήταν 22 ετών, γερμανικής υπηκοότητας και διέμενε με τους γονείς του στη συνοικία Μάρτσαν, σε απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων από το σπίτι της 13χρονης.

Σύμφωνα με τη Die Welt, γνώριζε καλά την περιοχή όπου ζούσε το κορίτσι, ενώ οι γονείς της πρώην συντρόφου του κατοικούν κοντά στο Μπαντ Φράιενβαλντε, όπου βρέθηκε η σορός.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε ήδη απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές. Από τον Ιανουάριο του 2025 βρισκόταν υπό έρευνα για υποψίες απόκτησης και κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως το πώς πέθανε η Λίζα, εάν γνώριζε τον 22χρονο και αν ενδεχομένως υπήρξε συνεργός στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την Bild, αρκετοί κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν ακούσει κραυγές να προέρχονται από το ακατοίκητο σπίτι.

protothema.gr