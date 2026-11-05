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Σοκ και έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Αυστραλία βίντεο που καταγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 13χρονου αγοριού από ομάδα ανηλίκων, σε πάρκο του Έλενμπρουκ, κοντά στο Περθ.

Στο βίντεο, οι δράστες φαίνονται να χτυπούν επανειλημμένα το παιδί με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι, ενώ ένας εξ αυτών κρατά μεγάλο μαχαίρι κουζίνας και το απειλεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου. Το βίντεο, διάρκειας 31 δευτερολέπτων, διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας κύμα οργής και έντονες αντιδράσεις.

Στα πλάνα διακρίνεται το αγόρι περικυκλωμένο από μια ομάδα νεαρών, οι οποίοι αρχικά το απειλούν και απαιτούν να βγάλει το μπουφάν του. Όταν επιχειρεί να απομακρυνθεί, ένας από τους δράστες το σπρώχνει από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει με το πρόσωπο στο έδαφος.

Ακολουθούν σκηνές βίας, καθώς δύο από τους επιτιθέμενους αρχίζουν να το γρονθοκοπούν και να το κλωτσούν στο κεφάλι και στο σώμα. Ο 13χρονος κουλουριάζεται στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευτεί με τα χέρια του, ενώ δέχεται ακόμη και κλωτσιά στο πρόσωπο.

Την ίδια στιγμή, μέλη της ομάδας ακούγονται να φωνάζουν στο παιδί να βγάλει τα ρούχα του, ενώ άλλοι παρακολουθούν και καταγράφουν με το κινητό τους την επίθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας, οι ανήλικοι γνωρίζονταν με το θύμα. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού διατυπώθηκαν απειλές με μαχαίρι και αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα του αγοριού. Ο 13χρονος υπέστη τραύματα και μεταφέρθηκε αργότερα στο νοσοκομείο St John of God Midland, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

«Μία λάθος κίνηση θα μπορούσε να είχε κοστίσει μια ζωή»

Την επίθεση καταδίκασε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο ο υπουργός Αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας, Ρις Γουίτμπι, δηλώνοντας αηδιασμένος και εξοργισμένος από τις εικόνες.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη βία απαράδεκτη, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία του μαχαιριού θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε τραγωδία.

«Μία λάθος κίνηση θα μπορούσε να είχε τραγικές συνέπειες, να είχε κοστίσει μια ζωή», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι εμπλεκόμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο.



Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα

Οι αστυνομικοί του τμήματος ερευνών του Μίντλαντ ξεκίνησαν έρευνα μόλις ενημερώθηκαν για την κυκλοφορία του βίντεο στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας στις 5 Νοεμβρίου, οι ερευνητές έχουν ήδη εντοπίσει πρόσωπα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την υπόθεση, ενώ συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να μην επιχειρήσουν να αποδώσουν δικαιοσύνη μόνοι τους και να μην δημοσιοποιούν ονόματα, φωτογραφίες ή προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που θεωρούν ότι εμπλέκονται στην επίθεση.

Παράλληλα, κάλεσαν όποιον διαθέτει πληροφορίες ή πρόσθετο οπτικοακουστικό υλικό να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

protothema.gr