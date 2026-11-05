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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των τουρκικών Αρχών για τον εντοπισμό ενόπλου, ο οποίος φέρεται να σκότωσε οκτώ ανθρώπους και να τραυμάτισε σοβαρά ακόμη έναν στην περιοχή Ιχσανίγιε, στην επαρχία Αφιόν Καραχισάρ της Τουρκίας.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης σταματούσε τυχαία διερχόμενα οχήματα στον δρόμο και στη συνέχεια άνοιγε πυρ εναντίον των επιβατών τους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν τις σορούς πέντε ανθρώπων μέσα σε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα, στις περιοχές των χωριών Αγιαζινί και Κιγίρ.

Afyonkarahisar'daki 8 kişinin öldüğü katliamla ilgili yeni detayları ortaya çıktı



Yapılan araştırmalarda şüphelinin ilk olarak İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyünde 1 kişiyi ateşli silahla öldürdüğü, ağır yaraladığı 1 kişinin ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet… pic.twitter.com/BMUiS7Uzxz — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 5, 2026

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι ο φερόμενος δράστης, αφού απομακρύνθηκε από τα αρχικά σημεία των επιθέσεων, κατευθύνθηκε σε άλλη τοποθεσία, όπου πυροβόλησε και σκότωσε ακόμη δύο ανθρώπους με καραμπίνα.

Η Νομαρχία του Αφιόν Καραχισάρ επιβεβαίωσε επισήμως ότι ο συνολικός απολογισμός των ένοπλων επιθέσεων ανέρχεται σε οκτώ νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία.

Οι τουρκικές Αρχές εξετάζουν τις διαδοχικές επιθέσεις και τις κινήσεις του υπόπτου, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης όλων των θυμάτων.

Afyonkarahisar Valiliğinden silahlı saldırılara ilişkin açıklama: "8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı"https://t.co/NlA8G8IBnB pic.twitter.com/TCE1stuR8n — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 5, 2026

Τα οχήματα που δέχθηκαν τους πυροβολισμούς απομακρύνθηκαν από τα σημεία των επιθέσεων με γερανούς, αφού προηγουμένως ολοκληρώθηκε η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από τα συνεργεία της εγκληματολογικής υπηρεσίας.

protothema.gr



