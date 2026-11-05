Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Διπρόσωπη παρουσιάστηκε η Ομόνοια στην Ολλανδία, στην αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ στην ανάπαυλα πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 1-0, ωστόσο στην επανάληψη οι Ολλανδοί ανέτρεψαν το σκορ και κέρδισαν με 3-1. Οι πράσινοι προηγήθηκαν με τον Τζούνις (24’), όμως οι γηπεδούχοι έφεραν τούμπα το ματς με τους Λίνσεν (50’, 76’) και Μπισόν (74’). Δύο δοκάρια είχαν οι Ολλανδοί, ένα σε κάθε ημίχρονο.

Στο πρώτο μέρος το «τριφύλλι» αμύνθηκε υποδειγματικά και κατάφερε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Στην επανάληψη, η Ναϊμέγκεν αύξησε την πίεση και κατάφερε να πετύχει τρία γκολ. Οι παίκτες του Μπεργκ έβγαλαν κούραση και έδειχναν ανήμποροι να ακολουθήσουν στο ρυθμό των αντιπάλων.

Μετά από τέσσερα ματς στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ η Ομόνοια μετρά έξι βαθμούς. Ακολουθούν οι αναμετρήσεις με Γιουβέντους (26/11, εκτός), Σέλτικ (10/12, εντός), Ρεν (21/01, εκτός) και Μπεσίκτας (28/01, εντός).

Διαβάστε περισσότερα στο GOAL