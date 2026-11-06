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Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, πριν την έξοδο της Μουτταγιάκας, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της τροχαίας κίνησης.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι μελών της Αστυνομίας. Από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός.