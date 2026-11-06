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Έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε διάφορες περιοχές των επαρχιών Λεμεσού και Λευκωσίας, προκαλώντας περιορισμένη ορατότητα στο οδικό δίκτυο, ενώ συσσώρευση νερού παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας και στις δύο κατευθύνσεις.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

Η ενημέρωση αποτυπώνει την κατάσταση στο οδικό δίκτυο κατά τον χρόνο δημοσίευσής της. Λόγω της μεταβλητότητας των καιρικών συνθηκών, η κατάσταση ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.