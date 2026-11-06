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Την επικαιροποίηση της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Κύπρου – Κίνας, η οποία χρονολογείται από το 1990, έθεσε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, κατά τη συνάντησή του με τον νέο Πρέσβη της Κίνας στην Κύπρο, Yang Yundong. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης η ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων και οι δυνατότητες αύξησης των κυπριακών εξαγωγών στην κινεζική αγορά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης του Κινέζου διπλωμάτη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ενόψει και της προγραμματισμένης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κίνα στις αρχές του 2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι δύο πλευρές εξέτασαν τις προοπτικές διεύρυνσης της οικονομικής συνεργασίας, σε μια χρονιά κατά την οποία Κύπρος και Κίνα συμπληρώνουν 55 χρόνια διπλωματικών σχέσεων και πέντε χρόνια από την αναβάθμισή τους σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση.

Περιθώρια αύξησης των κυπριακών εξαγωγών

Κατά τη συνάντηση, ο Μάκης Κεραυνός αναφέρθηκε στη θετική πορεία και την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στις πρόσφατες αξιολογήσεις διεθνών οίκων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω αύξησης των κυπριακών εξαγωγών προς την Κίνα.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η εκπαίδευση, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT), η γεωργία, η ναυτιλία, η πράσινη χρηματοδότηση και ο τουρισμός.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων, ο Υπουργός Οικονομικών έθεσε και το ζήτημα της αναθεώρησης της υφιστάμενης φορολογικής σύμβασης μεταξύ των δύο χωρών.

Η στήριξη της Κίνας στο Κυπριακό

Ο κ. Κεραυνός ευχαρίστησε τον Πρέσβη για τη σταθερή στήριξη της Κίνας στο Κυπριακό, υπό την ιδιότητά της ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την επίτευξη συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης.

Από την πλευρά του, ο Yang Yundong εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο των διμερών σχέσεων και διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα της κινεζικής πλευράς να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία στους τομείς που συζητήθηκαν.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και να προωθήσουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς όφελος των οικονομιών και των πολιτών των δύο χωρών.