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Αντιπροσωπεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), επισκέφθηκε σήμερα τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Εκ μέρους της Προέδρου του Σώματος, την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθος Σαββίδης, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και προβληματισμούς γύρω από ζητήματα παιδείας.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σαββίδης, «από πλευράς μας, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα διεθνούς κύρους και εμβέλειας, το οποίο αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για την ελληνική παιδεία και την επιστημονική κοινότητα. Αξίζει να υπενθυμίσω ότι πρωτοστατήσαμε στην προσπάθεια για την έλευση και λειτουργία των παραρτημάτων του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας».

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο βουλευτής Πρόδρομος Αλαμπρίτης, μέλος της επιτροπής Παιδείας.

ΛΙΑ