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Το ότι οι πάφιοι τον αγαπούν ιδιαιτέρως είναι γνωστό τοις πάσι. Παφίτης και ο ίδιος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αισθάνεται ιδιαίτερα χαρούμενος σε κάθε επίσκεψη του στην επαρχία του, εισπράττοντας την ίδια στιγμή ιδιαίτερη αγάπη από τους συνεπαρχιώτες του.

Αυτό έγινε την τελευταία, χαλαρή και εκτός επίσημου πρωτοκόλλου, επίσκεψη του στο πολιτιστικό φεστιβάλ των Κελοκεδάρων στις 18 Οκτωβρίου, αυτό έγινε και απόψε στην Κοίλη, κατά την παρουσία του για τα εγκαίνια του αναπλασθέντος πυρήνα της κοινότητας. Οι κάτοικοι Κοίλης και της ευρύτερης περιοχής που έσπευσαν στο χώρο της εκδήλωσης υποδέχθηκαν ξανά τον Νίκο Χριστοδουλίδη ως τον δικό τους άνθρωπο, δείχνοντας με διάφορους τρόπους την εκτίμηση και αγάπη που του τρέφουν.

Και η πλέον παραστατική μορφή της αγάπης αυτής, ήταν το τσιαττιστό με το οποίο τον καλωσόρισαν. Πράγμα που και ο ίδιος υποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά, όπως φαίνεται στο βίντεο του philenews: