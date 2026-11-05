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Συνάντηση με τον Ινδό πνευματικό ηγέτη Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, ιδρυτή του «Art of Living Foundation», είχε ο Αβέρωφ Νεοφύυτου.
Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τον γνωστό για το ανθρωπιστικό του έργο πνευματικό ηγέτη, με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις, τον διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό.
Πάντως, ο κ. Νεοφύτου έδειξε ότι ξέρει να προσαρμόζεται στις παραδόσεις των συνομιλητών του, καθώς αφαίρεσε τα παπούτσια του κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Μια διαφορετική εικόνα του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ, μακριά από τις συνήθεις πολιτικές συναντήσεις.