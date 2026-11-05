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Το υπουργείο Εσωτερικών παραπέμπει σε βάθος χρόνου την υποχρεωτική επιθεώρηση των κτηρίων που εισηγείται το ΕΤΕΚ, ένεκα των κινδύνων που υπάρχουν για καταρρεύσεις οικοδομών ή τμημάτων τους, προκρίνοντας σε πρώτη φάση την επιθεώρηση κτηρίων δημόσιας χρήσης.

Παράλληλα, το υπουργείο καλεί τους ΕΟΑ να ξεχάσουν το αίτημά τους για οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους €20 εκατ. (υπό μορφή δανείου) για να αναλάβουν τη στήριξη εκατοντάδων κτηρίων τα οποία κατόπιν επιθεώρησης κρίθηκαν επικίνδυνα και τους προσφέρει μόνο €2 εκατ.

Το θέμα της μη υλοποίησης της εισήγησης του ΕΤΕΚ για τακτική επιθεώρηση των κτηρίων ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα αστοχίας μπαλκονιών, τοίχων κοκ, προκύπτει από επιστολή του υπουργού Εσωτερικών ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρεται: Το Υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει στην επεξεργασία νομοθετικής πρότασης για την περιοδική επιθεώρηση, με στόχο ένα σύστημα ελεγχόμενης και σταδιακής εφαρμογής σε κατηγορίες οικοδομών που θα επιλεγούν με βάση αντικειμενικά κριτήρια κινδύνου και σπουδαιότητας. Η πολιτική κατεύθυνση του Υπουργού είναι η ρύθμιση να μην επιβάλλει αδιακρίτως περιοδική επιθεώρηση στις κατοικίες των πολιτών, αλλά να εστιάσει, σε πρώτο στάδιο, σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας που να αφορούν κτήρια δημόσιας χρήσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, θεωρείται ορθότερο το ζήτημα της περιοδικής επιθεώρησης να προωθηθεί ως διακριτή και ολοκληρωμένη νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να ρυθμιστούν συνολικά το πεδίο εφαρμογής, οι κατηγορίες των οικοδομών, οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων, η μεθοδολογία, η συχνότητα επιθεώρησης, η συμμόρφωση και επιβολή και οι απαιτούμενες μεταβατικές πρόνοιες».

Το θέμα ηγέρθη κατά τη διάρκεια συζήτησης του «περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου του 2026 με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών κ. Λοϊζο Χατζβασιλείου να αναφέρει, πως το προωθούμενο νομοσχέδιο θα επιφέρει τάξη στο θέμα του χειρισμού των επικίνδυνων οικοδομών, αν ληφθεί υπόψιν πως κάθε μία από τις εμπλεκόμενες αρχές (προτού αναλάβουν οι ΕΟΑ) ενεργούσε κατά το δοκούν, χωρίς να εφαρμόζεται ενιαία πολική.

Όσον αφορά το θέμα της ανάκτησης των χρημάτων τα οποία καταβάλλουν οι ΕΟΑ για στήριξη των επικίνδυνων οικοδομών, ανέφερε πως από έρευνα διαπιστώθηκε πως οι Δήμοι (προκάτοχοι των ΕΟΑ και οι Έπαρχοι) ανακτούσαν περίπου το 50%.

Είπε επίσης πως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μιλάμε για στήριξη και όχι αποκατάσταση της επικινδυνότητας, οπόταν το ποσόν το €2 εκατ. που προτίθεται να δώσει το υπουργείο τους ΕΟΑ, κρίνεται ικανοποιητικό, αν και μπορεί να συζητηθεί μερική αναθεώρησή του.

Εισηγήθηκε επίσης, πως οι ΕΟΑ πρέπει να εξαντλούν όλα τα μέτρα για να πείσουν τους ιδιοκτήτες να στηρίζουν τις επικίνδυνες οικοδομές τους και μόνο όταν αυτό είναι αδύνατο να παρεμβαίνουν, διότι, πέραν των άλλων, η πρακτική αυτή ίσως ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να μην υλοποιούν τα μέτρα στήριξης, ως οφείλουν, με το σκεπτικό ότι, έτσι κι αλλιώς, θα τα υλοποιήσει ο οικείος ΕΟΑ.

Εκ μέρους των ΕΟΑ ο κ. Παρμακλής ανέφερε πως το έλλειμα για κάθε ΕΟΑ θα κυμανθεί στο €1,5 εκατ και τα χρήματα αυτά θα αντληθούν από τη ύδρευση και την άρδευση, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εισπράξεις από τον τομέα στήριξης των επικίνδυνων οικοδομών.

Ζητούμε €2 εκατ. για κάθε ένα από τα επόμενα δέκα χρόνια ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, είπε, για να προσθέσει πως οι ΕΟΑ δεν ζητούν να τους χαριστούν στα €20 εκατ. αλλά να δοθούν υπό μορφή δανείου, μέχρι να αρχίσουν να εισπράττουν από τους ιδιοκτήτες το κόστος στήριξης των οικοδομών.

Ο κ. Χατζηβασιλείου παρατήρησε ότι το ποσό των €20 εκατ. που απαιτείται από τους ΕΟΑ είναι τεράστιο τονίζοντας πως η ευθύνη στήριξης των επικίνδυνων οικοδομών ανήκει στους ιδιοκτήτες τους και όχι στους ΕΟΑ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών κ. Άριστος Δαμιανού χαρακτήρισε ως τεράστιο το χάσμα μεταξύ ΕΟΑ και υπουργείου και τόνισε την ανάγκη να βρεθεί η χρυσή τομή σε ένα ζήτημα το οποίο άπτεται και της ασφάλειας των πολιτών.

Μιλώντας εκ μέρους του ΕΤΕΚ η κ. Λυδία Μηνά τόνισε την ανάγκη περίληψης πρόνοιας στο νομοσχέδιο για τακτική επιθεώρηση κτηρίων, μέσω της οποίας θα εντοπίζονται εγκαίρως τυχόν στατικά προβλήματα και θα επιδιορθώνονται προτού οι οικοδομές καταστούν επικίνδυνες.