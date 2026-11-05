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Στο πλαίσιο της επιχείρησης «πλέγμα» της Αστυνομίας, πέραν από το πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών με ποσά €350.000, δεσμεύτηκαν στη βάση δικαστικών διαταγμάτων ακίνητη περιουσία και μεγάλος αριθμός οχημάτων.

Όπως πληροφορείται το philenews, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) μέσω της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) εξασφάλισε σήμερα το πρωί δικαστικά διατάγματα δέσμευσης δυο χωραφιών αξίας €100.000, μερίδιο διώροφης κατοικίας στο Κίτι και συνολικά 18 αυτοκίνητα.

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του philenews, ένα εκ των οχημάτων είναι αξίας €35.000. Τα άλλα αυτοκίνητα είναι μικρότερης αξίας, ωστόσο ο συνολικός αριθμός τους αποδίδει την έκταση των επιχειρήσεων των Αρχών.

Θυμίζουμε ότι το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 19 Φεβρουαρίου όταν μετά από επιχείρηση της ΥΚΑΝ εντοπίστηκε σε βοηθητικό υποστατικό οικίας στη Λευκωσία μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών (167 κιλά κάνναβης, 62 κιλά κοκαΐνης και 4,5 κιλά ρητίνης κάνναβης).

Η Αστυνομία έχει συλλάβει 26 πρόσωπα μετά από παγκύπρια επιχείρηση. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν 27 έρευνες σε κατοικίες, υποστατικά, οχήματα και κελιά στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, καθώς και στις Κεντρικές Φυλακές.

Κατά την εκτέλεση των ενταλμάτων έρευνας εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, ναρκωτικά, μετρητά και κινητά τηλέφωνα.