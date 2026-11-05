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Ήρθε να ταράξει ακόμη περισσότερο τις λεπτές ισορροπίες στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου η νέα εγκληματική ενέργεια σε βάρος της οικογένειάς 48χρονου ισοβίτη, που καταδικάστηκε για το τετραπλό φονικό στην Αγία Νάπα. Δυόμιση μήνες μετά την απόπειρα φόνου σε βάρος του 33χρονου αδελφού του, που γλίτωσε καθαρά από τύχη, άγνωστοι έριξαν πυροβολισμούς στην οικία του 76χρονου πατέρα του στην Ορμήδεια.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη ανησυχία και έθεσε σε νέο συναγερμό την Αστυνομία Αμμοχώστου, αφού εκτιμάται πως οι δύο εγκληματικές ενέργειες ενδεχομένως να σχετίζονται. Το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι να επρόκειτο για νέο μήνυμα προς τον ισοβίτη από μέλη ομάδας του οργανωμένου εγκλήματος.

Γι’ αυτόν τον λόγο οι έρευνες θα επεκταθούν και στις κεντρικές φυλακές, ενώ αναμένεται να ληφθεί και κατάθεση από τον ισοβίτη. Επιπρόσθετα, θα τεθούν εκ νέου στο μικροσκόπιο και οι δραστηριότητες του 48χρονου, που διαθέτει επιχειρήσεις στην Αγία Νάπα. Σημειώνεται πως η απόπειρα φόνου σε βάρος του 33χρονου αδελφού του παραμένει ανεξιχνίαστη.

Η νέα εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης, την ώρα που στο σπίτι βρισκόταν ο 76χρονος με τη σύζυγό του. Στην Αστυνομία καταγγέλθηκε, ωστόσο, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού ο συνταξιούχος φέρεται ν’ ανέφερε στην Αστυνομία πως δεν αντιλήφθηκαν τους πυροβολισμούς. Εναντίον της οικίας ρίχθηκαν 7 πυροβολισμοί, που έπληξαν την πρόσοψη και το όχημα του συνταξιούχου.

Έρευνες στη σκηνή διενήργησαν μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου και της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, που περισυνέλεξαν κάλυκες και άλλα τεκμήρια, τα οποία θα τύχουν εξειδικευμένων εξετάσεων. Η Αστυνομία αναζητεί μαρτυρίες από περιοίκους, αλλά και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τους δράστες.

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της 21ης Αυγούστου 2026 άγνωστοι γάζωσαν το όχημα του 33χρονου αδελφού του ισοβίτη, ο οποίος δεν τραυματίστηκε. Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε στις 05:40, την ώρα που ο 33χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα.

Οι δράστες του έστησαν καρτέρι λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του και μόλις αυτός επιχείρησε να στρίψει δεξιά άνοιξαν πυρ πετυχαίνοντας αρκετές φορές τη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου του. Ο ίδιος γλίτωσε επειδή συνέχισε την πορεία του οχήματος. Λίγο μετά την απόπειρα φόνου εντοπίστηκε σε ανοικτό χώρο στην περιοχή Αυγόρου αυτοκίνητο να καίγεται, το οποίο αργότερα συνδέθηκε με τους δράστες της απόπειρας φόνου.