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Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στις εγκαταστάσεις της Citibank στην Τάμπα της Φλόριντα, όπου λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένα άτομο.

Σύμφωνα με τις επικοινωνίες μέσω ασυρμάτου του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Χίλσμπορο (HCSO), το θύμα βρέθηκε τραυματισμένο και αιμορραγούσε στην καφετέρια του Citibank Center στο Μπράντον, στα περίχωρα της Τάμπα.

Ο δράστης φέρεται να έχει εξουδετερωθεί και προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον νεκρό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ένοπλη επίθεση θεωρείται στοχευμένη και ενδέχεται να εμπλέκει έναν προμηθευτή των εγκαταστάσεων — όχι υπαλλήλους της Citibank.

BREAKING: Reports of an active shooter at a Citibank in Tampa, Florida. pic.twitter.com/47UAI4Gdm1 — Breaking911 (@Breaking911) November 4, 2026

Όπως ανέφερε το WFLA αεροφωτογραφίες καταγράφουν δυνάμεις της Αστυνομίας να κινούνται μέσα στο γιγαντιαίο εταιρικό πάρκο.

«Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή της Queens Palm Drive και της Falkenburg Road μέχρι νεωτέρας. Εκτιμούμε την υπομονή και τη συνεργασία σας, καθώς οι ομάδες εργάζονται στην περιοχή», ανέφερε το HCSO σε δήλωσή του.

protothema.gr