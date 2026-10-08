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Ο 30χρονος από την Πάφο ο οποίος καταζητείτο από τα χαράματα σχετικά με τη ρίψη πυροβολισμού στις 2.00 τα χαράματα στο κέντρο της Πάφου, εμφανίσθηκε το απόγευμα στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και συνελήφθη.

Ο 30χρονος καταζητείτο βάσει οπτικού υλικού και μαρτυριών που εξασφάλισε η Αστυνομία σχετικά με υπόθεση παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών. Ο 30χρονος θεωρείται ύποπτος για τη ρίψη πυροβολισμού τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική πλατεία Κέννεντυ της Πάφου.

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα, συγκεκριμένα, λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμού στον κέντρο της πόλης της Πάφου και μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εντόπισαν μέσα σε ανθώνα ένα πιστόλι, ενώ σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε ένας κάλυκας.

Η σκηνή αποκλείστηκε και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν περαιτέρω εξετάσεις. Από τις πρώτες μαρτυρίες και την εξέταση οπτικού υλικού, η Αστυνομία αναγνώρισε ως ύποπτο τον 30χρονο ελληνοκύπριο κάτοικο Πάφου και εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Τα κίνητρα της ενέργειας του διερευνώνται και αναμένεται ότι θα διασαφηνισθούν μετά την ανάκριση του στα γραφεία του ΤΑΕ Πάφου.