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Γύρω στις 2 τα ξημερώματα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμού σε περιοχή στον κέντρο της πόλης της Πάφου, παρά την κεντρική πλατεία Κέννεντυ.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εντόπισαν μέσα σε ανθώνα ένα πιστόλι, ενώ σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε ένας κάλυκας. Η σκηνή αποκλείστηκε και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν περαιτέρω εξετάσεις.

Από τις πρώτες εξετάσεις και μαρτυρίες η Αστυνομία φαίνεται να έχει καταλήξει στην ταυτότητα του ατόμου που έριξε τον πυροβολισμό και ήδη διεξάγει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη του.

Πρόκειται, αναφέρουν οι πληροφορίες, για άτομο ελληνοκυπριακής καταγωγής που απασχόλησε στο παρελθόν πολλάκις την Αστυνομία και το οποίο έγινε αντιληπτό από άτομα που βρίσκονταν την ώρα εκείνη στους χώρους εστίασης και αναψυχής του κέντρου της Πάφου να πυροβολεί και να αποχωρεί από την σκηνή, αφού πέταξε το πιστόλι στον ανθώνα.

Τα κίνητρα της ενέργειας του, εκτιμάται ότι θα διακριβωθούν μετά τον εντοπισμό του.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τη διερεύνηση