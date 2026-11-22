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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Μόρφου για τις συνθήκες θανάτου της 17χρονης μαθήτριας από τη Λεμεσό, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο κρεβάτι δωματίου ξενοδοχείου στην Κακοπετριά.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το χρονικό των τελευταίων ωρών πριν από τον εντοπισμό της ανήλικης, με τους ανακριτές να επιχειρούν να συνθέσουν τις κινήσεις της και να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews, η 17χρονη διέμενε στο ίδιο δωμάτιο με δύο συμμαθήτριές της. Νωρίτερα, οι τρεις τους είχαν βγει για βόλτα στο χωριό και, κατά την επιστροφή τους στο ξενοδοχείο, η ανήλικη φέρεται να ανέφερε στις φίλες της ότι θα ξάπλωνε για λίγο, προκειμένου να ξεκουραστεί ενόψει της βραδινής τους εξόδου.

Οι δύο συμμαθήτριές της επέστρεψαν στο δωμάτιο γύρω στις 10:00 το βράδυ και επιχείρησαν να την ξυπνήσουν. Όπως διαπίστωσαν, όμως, η 17χρονη ήταν αναίσθητη ξαπλωμένη στο κρεβάτι της και δεν ανταποκρινόταν. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και κλήθηκε ασθενοφόρο, με το πλήρωμα να καταβάλλει προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του ξενοδοχείου και υποστατικών στην περιοχή, ενώ συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων από μαθητές και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία για την υπόθεση.

Δυσαρέσκεια για μη παρουσία ιατροδικαστή

Ζήτημα προκύπτει και σε σχέση με τη μη παρουσία ιατροδικαστή στη σκηνή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Αρχηγείο Αστυνομίας εκφράζεται δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, παρά την ενημέρωση του ιατροδικαστή από την πρώτη στιγμή, ο ίδιος έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητη η μετάβασή του στο ξενοδοχείο για αυτοψία. Αντί αυτού, του στάλθηκαν φωτογραφίες της σορού της ανήλικης για αξιολόγηση.

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά προβάλλεται ο αντίλογος ότι, έπειτα από αξιολόγηση των δεδομένων και συνεννόηση μεταξύ Αστυνομίας και ιατροδικαστή, κρίθηκε πως η παρουσία του στη σκηνή δεν ήταν αναγκαία.

Παράλληλα, εκτιμήθηκε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρξει πολύωρη παραμονή της σορού εκτεθειμένης, καθώς κάτι τέτοιο ενδεχομένως να επηρέαζε την κατάσταση των δειγμάτων που θα ληφθούν κατά τη νεκροτομή, από τα οποία αναμένεται να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η νεκροτομή επί της σορού αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου της 17χρονης.

Να σημειωθεί ότι σε αναφορές περί καθυστέρησης άφιξης ο ΟΚυΠυ απαντά πως μετά από έλεγχο στο σύστημα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων προκύπτει πως η κλήση λήφθηκε στις 23:11 και η ώρα άφιξης στη σκηνή ήταν στις 23:15. Η ανταπόκριση έγινε από τον Σταθμό Ασθενοφόρων Ευρύχου.