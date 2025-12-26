Χαμός επικρατεί στο οδικό δίκτυο, λόγω της αυξημένης τροχαίας κίνησης σε διάφορες περιοχές στα ορεινά. Το απόγευμα, η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για την πυκνή τροχαία κίνηση που παρατηρείται στους δρόμους προς το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Φικάρδου, ενώ από το μεσημέρι επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στον δρόμο Ακακίου – Κακοπετριάς και στους δρόμους προς το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στα Λεύκαρα.

Πυκνή τροχαία κίνηση στο Φικάρδου

Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται το απόγευμα της Παρασκευής στους δρόμους Κλήρου – Φικάρδου και Γούρρι – Φικάρδου, λόγω μαζικής προσέλευσης επισκεπτών στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Φικάρδου.

Χαμός από τον κόσμο σε Λεύκαρα και Κακοπετρία

Η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο, λόγω αυξημένης τροχαίας κίνησης σε διάφορες περιοχές στα ορεινά.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση παρατηρήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον δρόμο Ακακίου – Κακοπετριάς, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, υπομονή και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Παράλληλα, αυξημένη τροχαία κίνηση συνεχίζεται να καταγράφεται και στους δρόμους του Δήμου Λευκάρων, λόγω της μαζικής προσέλευσης επισκεπτών στο εορταστικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό στα Λεύκαρα.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, να δείχνουν υπομονή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.