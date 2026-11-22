Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 37 και 38 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών από κατοικίες, καθώς και παράνομης κατοχής περιουσίας, που διαπράχθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2026, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των εξετάσεων σχετικά με τρεις διαρρήξεις οικιών, που διαπράχθηκαν στις 18 Νοεμβρίου, σε χωριά της επαρχίας Αμμοχώστου, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 37χρονου.

Ο 37χρονος εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από μέλη της Αστυνομίας στη Λεμεσό και συνελήφθη, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Μαζί με τον 37χρονο, βρισκόταν και δεύτερο πρόσωπο, ηλικίας 38 ετών. Στην κατοχή του εντοπίστηκε χρηματικό ποσό ύψους €500, καθώς και 110 δολάρια ΗΠΑ, για τα οποία δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πως βρέθηκαν στην κατοχή του. Ως εκ τούτου, συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.