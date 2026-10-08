Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Υπόθεση διάρρηξης κατοικίας και ληστείας διερευνά η Αστυνομία στη Σφαλαγγιώτισσα, στη Λεμεσό, μετά την καταγγελία ζεύγους αλλοδαπών ότι έξι πρόσωπα εισέβαλαν τα ξημερώματα στην οικία τους και, υπό την απειλή μαχαιριών, τους ακινητοποίησαν και τους λήστεψαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 3 τα ξημερώματα, όταν οι έξι δράστες εισήλθαν στην κατοικία όπου διαμένει το ζεύγος.

Με την απειλή μαχαιριών, οι δράστες ακινητοποίησαν τους δύο ενοίκους και στη συνέχεια να απέσπασαν περίπου €5.000 σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου €200.000.

Η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό.Η καταγγελία έγινε το πρωί, με μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού να σπεύδουν στη σκηνή και να αρχίζουν έρευνες για τη συλλογή στοιχείων και τον εντοπισμό των δραστών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις όπως και να παραληφθουν για μελέτη και εξέταση υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής.