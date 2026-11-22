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Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Ayshe Redzep Ahmet, 18 ετών, η οποία απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία, από τις 21/11/2026.

Η 18χρονη περιγράφεται ως ισχυρής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,55μ. περίπου, με μαύρα καρέ μαλλιά και καφέ μάτια. Κατά την αναχώρησή της φορούσε μαύρες φόρμες.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.