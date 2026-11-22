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Μια ήσυχη, φυσική και λιγότερο ανεπτυγμένη παραλία, γνωστή για τα καθαρά της νερά και το γειτονικό εκκλησάκι της Παναγίας της Πετούντας! Καλημέρα και από κάθε παραλία της μισής Κύπρου.

Αυτό που συμβαίνει στον Μαζωτό οφείλει να εξηγηθεί στον κόσμο, όχι μόνον στους κατοίκους του χωριού. Γιατί δεν είμαστε όλοι αρνιά, είμαστε κάτοικοι ενός ταλαιπωρημένου και κουρασμένου νησιού, όχι τυχαία, και όχι μόνο ελέω εισβολής και κατοχής.

Όταν μια κοινότητα – έστω και διχασμένη ανάμεσά της – προβάλλει αντίσταση σε μια μελλοντική καταστροφή κάποιους λόγους πρέπει να έχει.

Όταν άκουσα από την αντιπρόσωπο των κατοίκων που εναντιώνονται στο έργο ότι όλη αυτή η καταστροφή στο περιβάλλον και στο χωριό θα μπορούσε ν’ αποφευχθεί αν το έργο γινόταν στο Βασιλικό, ως νοήμων άνθρωπος θεώρησα ότι είναι μια πολύ λογική πρόταση/ λύση που συμφέρει σε όλους.

Δεν γνωρίζω τα υπέρ και τα κατά, ούτε είμαι σε θέση να κρίνω, αυτό που σίγουρα γνωρίζω είναι ότι έχω αναφαίρετο δικαίωμα, ως υπεύθυνος πολίτης αυτού του τόπου, να μάθω. Γιατί αυτό που σήμερα γίνεται στον Μαζωτό, αύριο μπορεί να γίνει και σε κάποια άλλη παρθένα παραλία. Γιατί εδώ ζούμε και συνήθως τα μάτια μας είναι ανοιχτά.

Δημοκρατία θεωρητικά έχουμε, άμεση, έμμεση, προεδρική – σχεδόν βασιλευόμενη θα έλεγα! Το μισό δημοκρατικό κράτος έχει καθήκον να πράττει με ευθύνη και κυρίως με διαφάνεια έναντι στους πολίτες, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτοί πληρώνουν τη λυπητερή.

Θα μπορούσε κάποιος λαλίστατος της ημετέρας Κυβέρνησης να βγει να μας ξεκαθαρίσει το θέμα για να καταλάβουμε τι γίνεται; Να μας εξηγήσει – όχι για τη σημασία και την ανάγκη της αφαλάτωσης αυτά τα ξέρουμε καθότι την έλλειψη νερού τη βιώνουμε.

Ποιος αποφάσισε το έργο να γίνει εκεί; Ποιος έκανε την περιβαλλοντική μελέτη και πότε; Τι λέει η περιβαλλοντική μελέτη; Τι λέει ο νόμος για δημόσια διαβούλευση; Ποιος θα αναλάβει το έργο έναντι ποιου ποσού; Ποιο είναι το τελικό κόστος του έργου;

Ξέρουμε; Τι λέει η ΕΕ για προστασία του παράλιου χώρου; Και πάνω από όλα ν’ απαντήσει με ευθύνη γιατί το έργο ΔΕΝ μπορεί να γίνει το Βασιλικό!

Τις παραλίες μας και τις ζωές μας υπάρχει κανείς που τις προστατεύει; Γιατί εάν γίνει αυτό το αναμφίβολα αναγκαίο έργο εκεί, σίγουρα θ’ αλλοιωθεί όχι μόνο η παραλία και ο βυθός και το θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά θα διαταραχθεί και η ζωή ενός ολάκερου χωριού.

Ασχολείται κανείς; Όχι μόνο για το χωριό, αλλά και για τους κατοίκους του που θα υποστούν την καταστροφή. Δεν είναι ρομαντισμός να θέλεις να προστατέψεις την παραλία του χωριού σου, είναι αναγνώριση της σχέσης, του σεβασμού και της αγάπης που έχει ο κόσμος για τη γενέθλια γη και αυτό δεν μπορεί να παραγνωριστεί ούτε να μπει στο περιθώριο και να περιφρονηθεί ως συναισθηματική αντίδραση.

Ένα θέατρο του παραλόγου. Από τη μια έχουμε πληθωρική και προεδρική παρουσία στην Αττάλεια για το κλίμα με ατάκες του τύπου «Η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κυρίαρχο, ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών, προσέρχεται στην Αττάλεια με ένα σαφές μήνυμα: η κλιματική κρίση απαιτεί πολιτική ηγεσία, συλλογική ευθύνη και, πάνω απ’ όλα, αποφασιστική δράση», και από την άλλη είμαστε θεατές στη σύγκρουση συμφερόντων σε ότι αφορά περιβαλλοντική προστασία τούτου του γέρημου τόπου!

Να θυμίσω Ακάμα και την αγωνία για το τι θα γίνει, ποιος φταίει, ποιος έλαβε… να θυμίσω παράνομα εκκλησιαστικά κτίρια στο κατά τα άλλα προστατευόμενο από την ΕΕ πάρκο στο Κάβο Γκρέκο… και τόσα άλλα αναπτυξιακά και επενδυτικά καθημερινά σε βάρος του μισού τόπου. Το άλλο μισό, αφήστε το είναι μια άλλη ιστορία, ανήκει σε άλλη σφαίρα του παραλόγου.

Στα ψιλά της καθημερινότητας του Μαζωτού πέρασαν οι δηλώσεις και οι εξαγγελίες για την ευθύνη του κράτους για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό που μας απασχόλησε γενικά αφορούσε το γεγονός ότι ο Ερντογάν δε μας υποδέχτηκε με χαμόγελα, και ποιος ήταν ο όμορφος και επιβλητικός μαυροσκούφης που στεκόταν πίσω από τον ΠτΔ και σκόρπιζε τον τρόμο…

Άδικα νυχτοξημερώθηκαν οι κάτοικοι του Μαζωτού για να εμποδίσουν τις μπουλντόζες να μπουν στη παραλία. Οι ειδήσεις αξιολογούν το θέμα στις προτελευταίες αράδες μετά τις διάφορες προεκλογικές επισκέψεις του ΠτΔ σε νηπιαγωγεία, ποδοσφαιρικούς συνδέσμους, φιλανθρωπικά τσάγια κλ.π όπου σκορπά γενναιόδωρες χορηγίες.

Θα αναμένουμε όμως, παρά τις σημερινές ανακοινώσεις του Τμήματος Υδάτων, Φιλ.18/11 ότι…Εμείς προχωρούμε με τον σχεδιασμό για να διασφαλίσουμε πως θα καλυφθούν οι υδατικές ανάγκες, μέσω των κατάλληλων μονάδων. Για τη μονάδα του Μαζωτού λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα και έγιναν οι προσαρμογές ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο οποιαδήποτε περιβαλλοντική επίπτωση», σημείωσε η κ. Τόφα, προσθέτοντας πως συνυπολογίστηκε και το δημόσιο συμφέρον».

Αυτή την υπεροψία και περιφρόνηση του κόσμου θα την πληρώσουν σύντομα οι άρχοντές μας. Γιατί η σωτηρία και η ευημερία και το μέλλον του νησιού δε θα προέλθει μόνο από τις συμμαχίες με γείτονες χώρες και τα δικά τους συμφέροντα.

Είναι ο κόσμος της Κύπρου, όχι αυτός του Διαμαντή, αυτός χάθηκε τελεσίδικα, ο σημερινός και ιδιαίτερα η σημερινή νεολαία που κάποια στιγμή θα καταλάβει και θα γυρίσει την πλάτη στο μισό κράτος και θα βάλει πλώρη να βρει άλλους τόπους, άλλες χώρες όπου ο σεβασμός στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη ζωή αποτελούν πρωταρχικές και απαράβατες αξίες.

Ελεύθερα, 22.11.2026