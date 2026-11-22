Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο Τάκης Αράπογλου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου τα τελευταία επτά χρόνια, παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον «Φ», αναφερόμενος στην πορεία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, στις σημαντικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν, αλλά και στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Ο κ. Αράπογλου, μεταξύ άλλων, περιγράφει τη δυσκολότερη περίοδο που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, αναφέρεται στα επιτεύγματα της τράπεζας και στις επιτυχίες του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι μόνο. Παράλληλα, εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν το ΔΣ στην απόφαση για επέκταση έως το 2031 του συμβολαίου του Πανίκου Νικολάου, τον οποίο χαρακτηρίζει «λίρα χρυσή» για την Τράπεζα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του κ. Αράπογλου στην ολοκλήρωση της εννεαετούς θητείας του ως Προέδρου το 2028. Όπως εξηγεί, η απόφαση για επέκταση του συμβολαίου του Πανίκου Νικολάου έως το 2031 λήφθηκε, μεταξύ άλλων, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ταυτόχρονης αποχώρησης των δύο από την ηγεσία της Τράπεζας, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνέχεια και τη σταθερότητα στη διοίκηση.

Επιπλέον, αναφέρεται στις στρατηγικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, στην πορεία της Τράπεζας Κύπρου τα τελευταία χρόνια, αλλά και στις προκλήσεις και τους κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο μέλλον.

Τέλος, ο κ. Αράπογλου επισημαίνει ότι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αντιλαμβάνεται πως η Τράπεζα είναι ταυτόσημη με την ίδια την Κύπρο και ότι η διαχείρισή της απαιτεί σεβασμό, χαμηλούς τόνους και στενή συνεργασία με τη διοίκηση και τις εποπτικές αρχές.

Ο απολογισμός μιας επταετίας

-Κύριε Αράπογλου, καθώς πλησιάζει η ολοκλήρωση της θητείας σας στην προεδρία της Τράπεζας Κύπρου, ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο επίτευγμα αυτών των επτά και πλέον χρόνων; Παραλαμβάνοντας την Τράπεζα το 2019 και κοιτάζοντάς την σήμερα, τι σας κάνει περισσότερο υπερήφανο και τι θα θέλατε να είχε γίνει διαφορετικά;

Η άμεση απάντηση για το «σημαντικότερο επίτευγμα» είναι ότι τα τελευταία επτά χρόνια η τιμή της μετοχής της τράπεζας έφτασε από λιγότερο από ένα ευρώ να ξεπεράσει τα 10 ευρώ, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας από 300 εκατ. σε σχεδόν 5 δισ. ευρώ.

Όμως, κανένα παρόμοιο επίτευγμα δεν προκύπτει από μόνο του. Όλα τα επιτεύγματα προκύπτουν γιατί έγιναν πολλά εξίσου σημαντικά βήματα στη διαδρομή, που ενδεχομένως να μην έχουν ενδιαφέρον για τον μέσο αναγνώστη.

Έτσι, είναι πολύ δύσκολο να διαλέξει κανείς το «σημαντικότερο επίτευγμα». Όλα ωφέλησαν τη χρηματιστηριακή αξία, τη φήμη και το κύρος της τράπεζας στην κοινωνία, καθώς και την υπερηφάνεια των εργαζόμενων σε αυτή. Είναι απόλυτα συνδεδεμένα και εξαρτώμενα μεταξύ τους και όλα εξίσου σημαντικά… Από πού να πρωτοδιαλέξει κανείς;

Με το παραπάνω σκεπτικό, το διοικητικό συμβούλιο είναι υπερήφανο γιατί διαχειρίστηκε την τράπεζα σε στενή συνεργασία με τη διεύθυνση, πάντα με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων της. Δεν υπάρχει τίποτα που θα ήθελα να έχει γίνει διαφορετικά.

Η δυσκολότερη στιγμή της θητείας του

-Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που αντιμετώπισε η Τράπεζα Κύπρου κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας; Υπήρξε κάποια απόφαση ή κρίσιμη συγκυρία που σας έκανε να ανησυχήσετε πραγματικά για την πορεία της Τράπεζας; Και, εκ των υστέρων, θεωρείτε ότι τη διαχειριστήκατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;

Η σχετικά πιο δύσκολη περίοδος της προεδρίας μου ήταν η σύντομη περίοδος αμέσως μετά που ανέλαβα. Οι προκάτοχοι μας, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος που είχαν μόλις αναχωρήσει, είχαν σώσει την τράπεζα από τη μεγάλη κρίση του 2013, αντλώντας σημαντικά κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές. Την παρέδωσαν ζωντανή αλλά «διασωληνωμένη» και με ανάγκη σοβαρής αναδιάρθρωσης, ώστε να επιβιώσει.

Έπρεπε να βρεθεί σύντομα ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, για να ηγηθεί του όλου project. Ήταν μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Πίστευα πάντα πως έπρεπε να βρούμε κάποιον μέσα από την τράπεζα, που θα γνώριζε καλά τον οργανισμό και θα είχε τις κατάλληλες διοικητικές και τεχνικές δυνατότητες. Διαλέξαμε τον Πανίκο Νικολάου, που αποδείχθηκε «λίρα χρυσή» από όλες τις πλευρές. Αυτή η φάση σχεδόν συνέπεσε και με την κρίση του κορωνοϊού, κάτι που έκανε τα χρονοδιαγράμματα ακόμα πιο πιεστικά.

Η ευθύνη του ΔΣ

-Σε μια εποχή όπου μια τράπεζα κρίνεται όχι μόνο από την κερδοφορία της αλλά και από την εμπιστοσύνη που εμπνέει στην κοινωνία, ποια θεωρείτε ότι είναι σήμερα η σημαντικότερη ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου απέναντι στους μετόχους, τους πελάτες και την ίδια τη χώρα;

Η σημαντικότερη ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου απέναντι στους μετόχους είναι η χρηστή διαχείριση και η προσφορά διατηρήσιμης αξίας σε αυτούς, είτε με αύξηση της αξίας της μετοχής, είτε με αυξημένα μερίσματα, είτε και με τα δυο, πάντα τηρώντας τους κανόνες των εποπτικών αρχών.

Όμως, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ικανοποιημένους πελάτες, που με τη σειρά τους απαιτούν να συνεργάζονται με ικανούς και ευσυνείδητους υπαλλήλους, που η τράπεζα οφείλει να αξιολογεί και να επιβραβεύει καλά και δίκαια. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει λοιπόν όλη αυτή την πολύ συνθέτη ευθύνη, δίνοντας λύσεις, θέτοντας και τηρώντας σωστές κατευθυντήριες γραμμές, πάντα σε στενή συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι πελάτες είναι το «αίμα» της τράπεζας και πρέπει να στηρίζονται με κάθε επιτρεπόμενο τρόπο από υπαλλήλους με ήθος και υψηλή επαγγελματική συνείδηση. Οι υπάλληλοι πρέπει να καταλαβαίνουν και να εξαντλούν όλα τα περιθώρια τόσο για τους πελάτες όσο και για τη τράπεζα.

Τέλος, είναι προφανές ότι όσο πιο επιτυχημένα εκτελούνται όλα τα παραπάνω, τόσο πιο επιτυχημένη είναι η δουλειά που κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να αυξάνει το κύρος της τράπεζας και ο βαθμός αξιολόγησής της από διεθνείς οίκους που με τη σειρά της ενισχύει την εικόνα της χώρας.

Η ανανέωση της θητείας του Πανίκου Νικολάου

-Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την προεδρία σας ήταν η ανανέωση της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου, Πανίκου Νικολάου, έως το 2031. Η απόφαση αυτή μπορεί να θεωρηθεί και ως ψήφος εμπιστοσύνης στο έργο του και στη στρατηγική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια. Πόσο καθοριστική υπήρξε η συμβολή του κ. Νικολάου στη μεταμόρφωση της Τράπεζας Κύπρου και πόσο σημαντική θεωρείτε τη διασφάλιση της συνέχειας και της σταθερότητας στη διοίκηση για την επόμενη ημέρα;

Η συμβολή του Πανίκου Νικολάου στο ιδιαίτερα σύνθετο έργο της αναδόμησης της τράπεζας ήταν απόλυτα καθοριστική. Η εργατικότητα, το ήθος και η ικανότητα του να θέτει και να τηρεί προτεραιότητες, καθώς και να διαλέγει τους σωστούς συνεργάτες, έφεραν τα αποτελέσματα που όλοι αναγνωρίζουν. Η συνεργασία μαζί του ήταν και είναι υποδειγματική και τα αποτελέσματα της δουλειάς του μιλούν από μόνα τους.

Κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ανανέωσε το τριετές συμβόλαιο του το 2022 και το 2025. Το τελευταίο θα έληγε το 2028 και θα συνέπιπτε με την εξάντληση της 9ετούς θητείας μου ως προέδρου. Προκειμένου να αποφευχθεί, τουλάχιστον θεωρητικά, μια ταυτόχρονη αποχώρηση και των δυο, το συμβούλιο αποφάσισε στο όνομα της σωστής εταιρικής διακυβέρνησης και της διασφάλισης της συνέχειας, την επέκταση του συμβολαίου του κ. Νικολαου για άλλα τρία χρόνια έως το 2031.

Η εξυγίανση και το κοινωνικό της αποτύπωμα

–Η Τράπεζα Κύπρου έχει διανύσει μια μεγάλη απόσταση στην εξυγίανση του ισολογισμού της και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Θεωρείτε ότι η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, όχι μόνο για την Τράπεζα αλλά και για την κυπριακή κοινωνία; Επίσης, για αρκετούς η Τράπεζα Κύπρου το 2013 πλήρωσε τα σπασμένα σχετικά με την πρώην Λαϊκή και κλήθηκε να διαχειριστεί προβλήματα άλλων τραπεζικών οργανισμών. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη;

Υπό στενή παρακολούθηση από τις εποπτικές αρχές, η τράπεζα κατάφερε να μειώσει, σε σύντομο για μια τόσο σύνθετη διαδικασία χρονικό διάστημα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της από 60% περίπου το 2015 σε κάτω από 1% σήμερα των συνολικών της δανείων, επίπεδο κατά πολύ χαμηλότερο από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό έγινε με outright πωλήσεις μεγάλων πακέτων τέτοιων δανείων, σε τιμές που δεν μείωναν την καθαρή θέση της τράπεζας, αλλά και με στοχευμένες προσπάθειες στήριξης, κατανόησης και αναδιάρθρωσης μεμονωμένων περιπτώσεων επιμέρους πελατών που είχαν δυσκολίες.

Όλα αυτά έγιναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την τράπεζα και τους πελάτες της, υπό τις τότε πιεστικές περιστάσεις που απαιτούσαν οι εποπτικές αρχές για τη μείωση -όσο το δυνατό συντομότερα- των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσα στο τραπεζικό σύστημα.

Τα δάνεια που πουλήθηκαν σε διαχειριστές ίσως πάρουν περισσότερο χρόνο να απορροφηθούν από την οικονομία της χώρας.

Όσον αφορά την ερώτηση σας για την πρώην Λαϊκή Τράπεζα, αυτή είναι θεωρητική υπό τα σημερινά δεδομένα. Είναι αλήθεια όμως ότι η μεταφορά του προσωπικού, η μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Λαϊκής Τράπεζας και κυρίως των περίπου 9 δισ. ΕLA, έκανε το έργο εξυγίανσής της πολύ δυσκολότερο και την ευθύνη μας έναντι της χώρας πολύ πιο μεγάλη.

Η στρατηγική επιλογή της Αθήνας

-Η επιστροφή της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτέλεσε μία από τις σημαντικές στρατηγικές κινήσεις επί της προεδρίας σας. Έχει αποδώσει μέχρι σήμερα όσα προσδοκούσατε; Και, ευρύτερα, θεωρείτε ότι η Τράπεζα Κύπρου μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερο περιφερειακό ή διεθνή ρόλο ή το μέλλον της βρίσκεται πρωτίστως στην κυπριακή αγορά;

Η εισαγωγή της τράπεζας στο χρηματιστήριο του Λονδίνου το 2017 συνετέλεσε καθοριστικά στην άντληση νέων κεφαλαίων, ύψους ενός δισ. ευρώ, για τη διάσωση της τράπεζας και το εγχείρημα αυτό στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία.

Αποδείχθηκε όμως ότι μέσα σε ένα χρηματιστήριο παγκόσμιου βεληνεκούς, όπως του Λονδίνου, η μετοχή μιας σχετικά μικρής περιφερειακής τράπεζας είχε περιορισμένη ρευστότητα και δεν ετύγχανε της προσοχής επενδυτών και αναλυτών, που εστίαζαν κυρίως την προσοχή τους σε πολύ μεγάλες τράπεζες, μη συγκρίσιμες με την Τράπεζα Κύπρου.

Η μεταφορά στο ΧΑ έφερε τη μετοχή σε μια γεωγραφική περιοχή που η τράπεζα είναι αυτόματα αναγνωρίσιμη και συγκρίσιμη με τις ελληνικές συστημικές και που όλες αυτές μαζί καλύπτονται από μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων στην περιοχή αναλυτών.

Έτσι, εκτός βέβαια από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, η μεταφορά αυτή βοήθησε επίσης πολύ στη σημαντική αύξηση της ρευστότητας της μετοχής της τράπεζας και την αντίστοιχη άνοδο της τα τελευταία χρόνια, που ήταν και το ζητούμενο.

Γεωγραφικά, το μέλλον της τράπεζας βρίσκεται κυρίως στην κυπριακή αγορά, μια και οι πλησιέστερες γειτονικές χώρες δεν χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και προβλεψιμότητα, απαραίτητα χαρακτηριστικά για τη διατήρηση του χαμηλού risk profile της τράπεζας και το συμφέρον των μετόχων της. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα τέτοιων πρωτοβουλιών πριν μερικά χρόνια το επιβεβαιώνουν αυτό.

Οι πρωτοβουλίες της τράπεζας για άνοιγμα γραφείων αντιπροσωπείας στην Ινδία και το Ισραήλ είναι αναγνωριστικής φύσεως και προϋποθέτουν σχετική έγκριση των εποπτικών αρχών. Στόχος είναι η ανάπτυξη εργασιών στο χώρο των πληρωμών και των εμπορικών συναλλαγών που θα συνεισφέρουν έσοδα προμηθειών και έχουν σχετικά πιο περιορισμένους κινδύνους.

Εξαίρεση προφανώς είναι η Ελλάδα, όπου βέβαια δεν υπάρχουν οι παραπάνω κίνδυνοι που ανέφερα. Όμως, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις ελληνικές συστημικές τράπεζες σε ένα πολύ ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών. Θεωρούμε ότι μπορούμε να εστιάσουμε τις δραστηριότητες μας εκεί σε πολύ συγκεκριμένα προϊόντα, όπως π.χ. η ναυτιλία, τα κοινοπρακτικά δάνεια και το Wealth Management.

Τέλος, επειδή επενδύουμε πολύ μεγάλα ποσά ετησίως σε τεχνολογία, αυτό ενδεχομένως να μας οδηγήσει σε προϊόντα και αγορές που να παρουσιάζουν ευκαιρίες εντός και εκτός Κύπρου, ευκαιρίες που δεν μπορούμε να δούμε ακόμα.

Οι κίνδυνοι της επόμενης ημέρας

-Η Τράπεζα Κύπρου εμφανίζεται σήμερα σημαντικά ισχυρότερη σε σχέση με το παρελθόν. Ποιος, όμως, θεωρείτε ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα επόμενα πέντε χρόνια; Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι αλλαγές στο περιβάλλον των επιτοκίων, η τεχνολογία ή ενδεχομένως ο εφησυχασμός που μπορεί να προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδος υψηλής κερδοφορίας;

Εφησυχασμός στους κινδύνους, έχοντας Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Πανίκο Νικολάου, αποκλείεται να υπάρξει.

Η υπερεπάρκεια κεφαλαίων της τράπεζας, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη κερδοφορία όπως έχουμε ανακοινώσει στο investor day τον Μάρτιο, και σε μεγάλο βαθμό όπως έχουμε δηλώσει, ανεξάρτητα της πορείας των επιτοκίων μας εξασφαλίζει τη διατήρηση της παρούσας γενναιόδωρης πολιτικής μερισμάτων ταυτόχρονα με την χρηματοδότηση της οργανικής μας ανάπτυξης.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αν κρίνουμε από το βαθμό που αυτές επηρέασαν τη Κύπρο τα τελευταία χρόνια, μάλλον ωφέλησαν τη χώρα: με την ενίσχυση του τουρισμού, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και πλούτου από φιλικά γειτονικά κράτη που επιζητούν τη σταθερότητα και τη σιγουριά που προσφέρει μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για όλους μας σήμερα είναι σχετικός με την τεχνολογία και αυτός εκφράζεται με δυο τρόπους.

Πρώτον, εάν δεν συνεχίσουμε να επενδύουμε και να εξελισσόμαστε συνεχώς στον τομέα αυτό όπως κάνουμε τώρα, δεν θα επιβιώσουμε. Οι επενδύσεις στην τεχνολογία σήμερα έχουν σύντομη ημερομηνία λήξης και ως εκ τούτου απαιτούν συχνές ανανεώσεις αλλά και συνεχώς αυξανόμενο κόστος.

Στον χώρο αυτό θα κριθούν τα πάντα νομίζω. Στον συνεχή μετασχηματισμό αυτόν συμμετέχουν όλοι μέσα στη τράπεζα.

Δεύτερον, πολύ σημαντικός κίνδυνος είναι η διαχείριση της κυβερνοασφάλειας (Cyber Security) που με σχεδόν άπειρες εκφάνσεις απαιτεί συνεχή εγρήγορση από όλους. Σε αυτό το θέμα όλες οι εποπτικές αρχές, Πανευρωπαϊκές και Κεντρικές τράπεζες εστιάζουν την προσοχή τους όλο και περισσότερο.