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Τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 36 αγνοουμένους άφησε πίσω της η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής γλυκισμάτων, δυτικά της Τζακάρτας, πρωτεύουσας της Ινδονησίας.

Τον νεότερο απολογισμό ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι ο αριθμός των αγνοουμένων αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, στους 36.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας PT Fonusa Agung Mulia, στη βιομηχανική περιοχή Πανκατάμα, στο Τσικάντε της επαρχίας Μπάντεν. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπισή της, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Kebakaran hebat melanda pabrik PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Serang, Banten, Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 16.30 WIB, disertai asap hitam pekat yang membumbung tinggi.



Tiga unit mobil damkar telah dikerahkan ke lokasi. Menurut kesaksian… pic.twitter.com/uBjeO2LPjS — Garuda TV (@garudatvnews) November 21, 2026

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τον Ρίζκι Ντβιαντό, άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε κέντρα υγείας.

Η μονάδα βρίσκεται στην επαρχία Μπαντέν, στη δυτική Ιάβα.

Η υπηρεσία ανέφερε νωρίτερα μέσω Instagram ότι για τα αίτια της φωτιάς έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Kebakaran melanda pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di kawasan Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (21/11).



BPBD Kabupaten Serang mencatat total karyawan dari gedung yang terbakar sebanyak dua regu atau 59 orang. 16 karyawan dinyatakan selamat, dengan rincian 3… pic.twitter.com/y2ZQE8aEIH — Radio Elshinta (@RadioElshinta) November 22, 2026

Ο κ. Ντβιαντό σημείωσε ότι η φωτιά συνεχίζει να είναι ενεργή σε κάποιους χώρους της βιομηχανικής μονάδας, κάτι που περιπλέκει την επιχείρηση διάσωσης.

Kebakaran hebat melanda pabrik PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu, 21 November 2026. pic.twitter.com/HtfuMhaaHf — ap channel (@apchannel216978) November 21, 2026

Καταστράφηκε κτήριο του εργοστασίου – Προβλήματα με την παροχή νερού

Σύμφωνα με το detikNews, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Το πρωί της Κυριακής, πυκνός καπνός εξακολουθούσε να αναδύεται από το σημείο, ενώ ένα από τα κτήρια είχε καταστραφεί από τις φλόγες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν περάσει στη φάση της ψύξης των εγκαταστάσεων, καθώς εξακολουθούσαν να υπάρχουν εστίες φωτιάς.

Ο Φακίχ, αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών του Σεράνγκ, εξήγησε ότι το μεγάλο μέγεθος των εγκαταστάσεων και η παρουσία εύφλεκτων υλικών δυσχέραναν την προσπάθεια των πυροσβεστών.

Παράλληλα, τα συνεργεία αντιμετώπισαν προβλήματα στην τροφοδοσία με νερό και στον ανεφοδιασμό των επιχειρησιακών οχημάτων με καύσιμα, γεγονός που επηρέασε την επιχείρηση κατάσβεσης.

Δύσκολη η πρόσβαση των διασωστών στο εσωτερικό

Η Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας (Basarnas) κινητοποίησε ειδικά συνεργεία για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η πρόσβαση στο εσωτερικό του εργοστασίου δεν ήταν άμεσα δυνατή, καθώς έπρεπε προηγουμένως να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατάσβεσης και να ελεγχθεί η στατικότητα του κτηρίου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την επαρχία Μπάντεν και τις γύρω περιοχές, αστυνομικοί, διασώστες, υγειονομικό προσωπικό και εθελοντές.

Νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιοχής έχουν επίσης τεθεί σε ετοιμότητα για την υποδοχή ενδεχόμενων θυμάτων.

protothema.gr / ertnews.gr