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Τελ Αβίβ – Κωστής Κωνσταντίνου

Η δραματική επιδείνωση της υγείας του Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Ισραήλ, είναι ο λόγος τον οποίο επικαλούναι οι ισραηλινές αρχές για την απόφαση αποφυλάκισης του.

Αυτό μας ανέφερε πηγή από το στενό περιβάλλον του Προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, εξηγώντας τις συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθη η απόφαση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κατάσταση της υγείας του Αϊκούτ φέρεται να παρουσίασε δραματική επιδείνωση την τελευταία εβδομάδα, με τους θεράποντες ιατρούς να υποβάλλουν σαφείς ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες οδήγησαν στην απόφαση αποφυλάκισής του.

Όπως διευκρίνισε, προηγούμενα αιτήματα για αποφυλάκιση για ανθρωπιστικούς λόγους είχαν απορριφθεί, ακόμη και όταν ο Αϊκούτ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχαν επίσης απορριφθεί αιτήματα της οικογένειάς του για προσωρινή έξοδο κατά τη διάρκεια εορτών.

Η πηγή μετέφερε παράλληλα την ειλικρινή συγγνώμη του Προέδρου Χέρτσογκ για το γεγονός ότι η κυπριακή κυβέρνηση δεν ενημερώθηκε εγκαίρως, τονίζοντας ότι η παράλειψη δεν οφειλόταν σε έλλειψη σεβασμού προς τη Λευκωσία ή την κυπριακή Δικαιοσύνη.

Αντιθέτως, υπογράμμισε τον ιδιαίτερο σεβασμό του Ισραηλινού Προέδρου προς τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, την κυπριακή κυβέρνηση και το νομικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η απόφαση, πρόσθεσε, ελήφθη αποκλειστικά στο πλαίσιο των ισραηλινών διαδικασιών για κρατουμένους με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν συνιστά αμφισβήτηση της κυπριακής καταδικαστικής απόφασης.

Επισήμανε μάλιστα ότι, παρότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδική ποινική διάταξη στο Ισραήλ, οι ισραηλινές αρχές αναγνώρισαν την κυπριακή καταδίκη και συνέχισαν την εκτέλεση της ποινής.

Ο Αϊκούτ εξέτισε συνολικά περίπου 29 μήνες κράτησης, 22 στην Κύπρο και επτά στο Ισραήλ, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ της πενταετούς ποινής του.