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Το περπάτημα αποτελεί έναν από τους πιο απλούς και προσιτούς τρόπους σωματικής δραστηριότητας.

Βοηθά στη διατήρηση της καρδιοαναπνευστικής υγείας, συμβάλλει στην κινητικότητα και μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινότητα.

Ωστόσο, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 50 ετών, το περπάτημα από μόνο του δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες του οργανισμού.

Με την πάροδο της ηλικίας παρατηρείται σταδιακή μείωση της μυϊκής μάζας και της μυϊκής δύναμης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία, τη σταθερότητα και την ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων.

Η απώλεια μυϊκής δύναμης δεν αφορά αποκλειστικά τους ηλικιωμένους. Μπορεί να αρχίσει αρκετά νωρίτερα, ιδιαίτερα όταν η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από περιορισμένη σωματική δραστηριότητα.

Γιατί χρειάζονται ασκήσεις αντίστασης

Οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης ενεργοποιούν τους μυς απέναντι σε κάποια αντίσταση. Αυτή μπορεί να προέρχεται από βάρη, ελαστικούς ιμάντες, ειδικά μηχανήματα ή ακόμη και από το βάρος του σώματος.

Η συστηματική εφαρμογή τους μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση και βελτίωση της μυϊκής δύναμης, διευκολύνοντας δραστηριότητες όπως το ανέβασμα σκάλας, το σήκωμα από μια καρέκλα ή η μεταφορά αντικειμένων.

Η ενδυνάμωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς η μυϊκή αδυναμία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λειτουργικών περιορισμών και πτώσεων.

Τι συστήνει ο ΠΟΥ

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι ενήλικες πρέπει να πραγματοποιούν δραστηριότητες μυϊκής ενδυνάμωσης που ενεργοποιούν τις μεγάλες μυϊκές ομάδες τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα.

Η σύσταση αυτή είναι συμπληρωματική προς την αερόβια άσκηση και δεν την αντικαθιστά.

Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες, ο ΠΟΥ τονίζει επιπλέον τη σημασία δραστηριοτήτων που συνδυάζουν ισορροπία, δύναμη και λειτουργική κινητικότητα, ιδιαίτερα για την πρόληψη των πτώσεων.

Μπορούμε να ξεκινήσουμε στο σπίτι;

Η ενδυνάμωση δεν απαιτεί υποχρεωτικά γυμναστήριο.

Ασκήσεις όπως το ελεγχόμενο σήκωμα από καρέκλα, οι πιέσεις στον τοίχο και η χρήση ελαστικών ιμάντων μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός προγράμματος για αρχάριους.

Η δυσκολία και ο αριθμός επαναλήψεων χρειάζεται να προσαρμόζονται στη φυσική κατάσταση και στην εμπειρία κάθε ατόμου.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σωστή τεχνική, ώστε η προσπάθεια να μην προκαλεί τραυματισμούς ή υπερβολική καταπόνηση.

Άτομα με γνωστά προβλήματα υγείας, σημαντικούς περιορισμούς κινητικότητας ή πρόσφατους τραυματισμούς χρειάζεται να ζητούν εξατομικευμένες οδηγίες πριν ξεκινήσουν απαιτητικό πρόγραμμα.

Η δύναμη είναι επένδυση στην αυτονομία

Η διατήρηση της μυϊκής δύναμης δεν έχει μόνο αισθητική σημασία.

Συνδέεται με τη δυνατότητα ενός ανθρώπου να παραμένει δραστήριος και λειτουργικά ανεξάρτητος καθώς μεγαλώνει.

Το περπάτημα παραμένει πολύτιμο, αλλά η προσθήκη ασκήσεων αντίστασης μπορεί να προσφέρει οφέλη που δεν επιτυγχάνονται στον ίδιο βαθμό μόνο με την αερόβια δραστηριότητα.

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οδηγίες για τη σωματική δραστηριότητα.