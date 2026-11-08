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Πόσα βήματα χρειάζεται να κάνουμε καθημερινά για να προστατεύσουμε την υγεία μας όσο μεγαλώνουμε; Και μπορεί μια τόσο απλή συνήθεια, όπως το περπάτημα, να συνδέεται ακόμη και με λιγότερες δαπάνες για ιατρική περίθαλψη;

Μια μεγάλη ιαπωνική μελέτη, με στοιχεία από σχεδόν 21.000 ανθρώπους, διαπίστωσε ότι η σχέση ανάμεσα στα καθημερινά βήματα και στις δαπάνες υγείας γίνεται ιδιαίτερα έντονη μετά την ηλικία των 65 ετών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο της Οσάκα, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό SSM – Population Health και παρουσιάστηκε εκ νέου στις αρχές Νοεμβρίου.

Τι έδειξαν τα στοιχεία

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα 20.950 ανθρώπων ηλικίας 40 ετών και άνω, συνδυάζοντας τον αριθμό βημάτων που κατέγραφε εφαρμογή υγείας με στοιχεία από ασφαλιστικές απαιτήσεις για υπηρεσίες περίθαλψης.

Στους ενήλικες ηλικίας 40 έως 64 ετών, η σχέση ανάμεσα στα βήματα και στις προβλεπόμενες δαπάνες υγείας ήταν σχετικά περιορισμένη.

Η εικόνα άλλαζε μετά τα 65. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες που περπατούσαν ελάχιστα παρουσίαζαν υψηλότερες προβλεπόμενες δαπάνες περίθαλψης, οι οποίες μειώνονταν όσο αυξανόταν η καθημερινή δραστηριότητα.

Μάλιστα, η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε μεταξύ των ανθρώπων με πολύ χαμηλό αριθμό βημάτων και εκείνων που κινούνταν περισσότερο.

Χρειάζονται 11.000 βήματα την ημέρα;

Ένα ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι η μείωση των προβλεπόμενων δαπανών σταθεροποιούνταν κοντά στα 10.600 βήματα ημερησίως για τους ανθρώπους άνω των 65 ετών.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα 11.000 βήματα αποτελούν υποχρεωτικό ημερήσιο στόχο.

Ο αριθμός προκύπτει από στατιστική ανάλυση και δεν αποτελεί νέα ιατρική σύσταση.

Επιπλέον, η μελέτη ήταν παρατηρησιακή. Δεν αποδεικνύει ότι το περπάτημα μειώνει από μόνο του τις δαπάνες περίθαλψης. Είναι πιθανό οι άνθρωποι που έχουν καλύτερη υγεία να μπορούν να περπατούν περισσότερο και ταυτόχρονα να χρειάζονται λιγότερες ιατρικές υπηρεσίες.

Τι σημαίνει για την καθημερινότητά μας

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο προσιτές μορφές σωματικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους.

Συμβάλλει στη διατήρηση της κινητικότητας, της μυϊκής λειτουργίας και της ανεξαρτησίας, ενώ συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία.

Το σημαντικότερο μήνυμα της έρευνας δεν είναι να κυνηγούμε έναν συγκεκριμένο αριθμό στο κινητό ή στο έξυπνο ρολόι μας.

Είναι ότι η καθημερινή κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία όσο μεγαλώνουμε. Ακόμη και μια σταδιακή αύξηση των βημάτων, προσαρμοσμένη στη φυσική κατάσταση και στις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου, μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα προς την υγιή γήρανση.