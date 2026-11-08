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Καταρρακτώδεις βροχές σάρωσαν τη Λωρίδα της Γάζας με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δεκάδες χιλιάδες σκηνές εξαναγκαστικά εκτοπισμένων, στερώντας τους οποιοδήποτε καταφύγιο, καθώς και να υπάρξουν τραυματισμοί, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι τοπικές αρχές.

Κάπου «70.000 σκηνές στις οποίες βρίσκονταν δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι πλημμύρισαν την πρώτη ημέρα» της κακοκαιρίας που έπληξε τον παλαιστινιακό θύλακο, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

«Δεκάδες τοίχοι και οροφές που παρουσίαζαν ρωγμές κατέρρευσαν, προκαλώντας τραυματισμούς» και ορισμένοι από τους ανθρώπους που υπέστησαν τραύματα «βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση» σε όλη την περιοχή, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Photo by Majdi Fathi/NurPhoto

Το πρωί της ίδιας ημέρας εκατοντάδες οικογένειες έφευγαν από καταυλισμούς εκτοπισμένων που πλημμύρισαν στο κεντρικό και στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και στην πόλη της Γάζας.

Η πολιτική προστασία έλαβε πάνω από 1.500 κλήσεις για βοήθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, ο οποίος τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ομάδες της υπηρεσίας είναι αναγκασμένες να επιχειρούν «χωρίς κανέναν εξοπλισμό ή μέσα».

Ο οργανισμός άμεσης βοήθειας, μέρος του κρατικού μηχανισμού της Χαμάς, δεν μπορεί να «αντιμετωπίσει μόνος τις συνέπειες» του κύματος κακοκαιρίας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, απευθύνοντας «επείγουσα έκκληση στη διεθνή κοινότητα και σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς» να βοηθήσουν.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που έχει έδρα τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, ζήτησε η διεθνής κοινότητα να λάβει άμεσα μέτρα, υπογραμμίζοντας ότι ο πόλεμος που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έκανε ακόμη χειρότερες τις ήδη καταστροφικές συνθήκες ζωής στον θύλακο, σύμφωνα με το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο Μούσταφα Καζάτ, δημοτικός σύμβουλος στη Γάζας και υπεύθυνος της επιτροπής για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στον θύλακο, υπογράμμισε ότι οι ισραηλινές αρχές δεν επιτρέπουν την είσοδο σε αυτόν ούτε προκατασκευασμένων σπιτιών, που θα επέτρεπαν να στεγαστούν άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους, ούτε επαρκούς αριθμού σκηνών.

Ο παλαιστινιακός θύλακος «χρειάζεται επειγόντως 200.000 σπίτια προκάτ και υλικό για να απομακρυνθούν τα συντρίμμια σπιτιών και κτιρίων που κατέρρευσαν, να ανοίξουν οι κυριότεροι δρόμοι και να αποκατασταθεί άμεσα η ηλεκτροδότηση και η θέρμανση», υπογράμμισε, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

ΚΥΠΕ