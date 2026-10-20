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Η ακραία ρητορική γνωρίζει κατακόρυφη αύξηση υπό την ακροδεξιά κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, φτάνοντας μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Λίγες μόλις ημέρες πριν από την κάλπη, η ισραηλινή δεξαμενή σκέψης OFEK παρέδωσε στο Associated Press ένα αρχείο με 227 ακραίες δηλώσεις που έγιναν φέτος από αξιωματούχους, στο πλαίσιο ενός σχεδίου καταγραφής της υποκίνησης μίσους.

O Νετανιάχου διεξάγει την εκστρατεία του με το σύνθημα «Δεξιά ή Παλαιστίνη».

Αυτή είναι η ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Ισραήλ μετά από χρόνια πολέμου. Στον απόηχο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023, ο υπουργός Άμυνας είχε δηλώσει ότι ο στρατός μάχεται ενάντια σε «ανθρώπινα κτήνη» στη Γάζα. Τέτοιου είδους αναφορές αξιοποιήθηκαν από τη Νότια Αφρική στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία — κατηγορίες τις οποίες το Τελ Αβίβ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο λόγος μίσους, που γιγαντώνεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαμορφώνει πλέον την καθημερινή νοοτροπία στη χώρα.

Ορισμένες ακραίες τοποθετήσεις βάζουν στο στόχαστρο τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ωστόσο, η πλειονότητα των επιθέσεων κατευθύνεται εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου τα περιστατικά βίας από Εβραίους εποίκους έχουν αυξηθεί ραγδαία χωρίς να γίνονται σχεδόν καθόλου συλλήψεις.

Σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, η οποία είναι γεμάτη σημειώματα ελέγχου και οδοφράγματα, τα αραβικά σε αρκετές πινακίδες οδικής κυκλοφορίας έχουν σβηστεί. Έποικοι κορνάρουν και αποδοκιμάζουν περνώντας έξω από ένα παλαιστινιακό μαγαζί στο χωριό Λουμπάν αλ Σαρκίγια, όπου τον περασμένο μήνα τοποθετήθηκαν δεκάδες ισραηλινές σημαίες. Ο ιδιοκτήτης του, Μουαγιάντ Ουέις, δέχεται απειλές για να μην τις κατεβάσει.

«Εδώ δεχόμαστε συνεχώς επιθέσεις από εποίκους», λέει εμφανώς εξαντλημένος. Ορισμένες από τις σκληρότερες δηλώσεις στο Ισραήλ αποτυπώνουν την επιθυμία να δουν Παλαιστινίους σαν αυτόν να εγκαταλείπουν τη γη τους μια για πάντα.

«Δεν έχει τέλος, είναι παραλογισμός», αναφέρει για το τοξικό κλίμα ο Αχίγια Σατς, ιδρυτής του ισραηλινού οργανισμού καταπολέμησης της παραπληροφόρησης FakeReporter. «Στο Ισραήλ αυτό τείνει να γίνει η καθημερινότητα» και συνεχώς επιδεινώνεται, σημειώνει.

Η ακραία ρητορική των ισραηλινών πολιτικών

Το Associated Press δημοσιεύει κάποια από τα λόγια ισραηλινών πολιτικών, που βρίθουν ρητορικής μίσους.

«Οι κάτοικοι της Γάζας πρέπει να εξαναγκαστούν σε φυγή. Πρέπει να απελαθούν με κάθε μέσο, ακόμα και με τη διακοπή του νερού, ώστε όποιος θέλει να πιει ένα μπουκάλι νερό να αναγκάζεται να φύγει. Το να τους σκοτώσουμε όλους θα ήταν το ιδανικό.»

— Μοσέ Φέιγκλιν, επικεφαλής του κόμματος Zehut

«Είναι μια “πέμπτη φάλαγγα” με όλη τη σημασία της λέξης, φανατικοί θαυμαστές της Χαμάς που ονειρεύονται τη μέρα που θα μας καταστρέψουν.»

— Τσβι Σουκότ, βουλευτής, αναφερόμενος στους Άραβες βουλευτές

«Όποιος επέλεξε να σπουδάσει ιατρική σε ιδρύματα που αποτελούν θερμοκήπια τρομοκρατίας και άρνησης της ύπαρξης του ισραηλινού λαού — είτε στη Ναμπλούς είτε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ — δεν έχει θέση στο ισραηλινό σύστημα υγείας.»

— Λιμόρ Σον Χαρ-Μελέχ, βουλευτής, αναφερόμενη στους Άραβες υγειονομικούς

«Δεν αρκεί απλώς να απομονώσουμε τη Γάζα. Οι κάτοικοί της πρέπει να διωχθούν από εκεί.»

— Τσβίκα Μορ, υποψήφιος βουλευτής και πατέρας του πρώην ομήρου Εϊτάν Μορ

«Ισοπεδώσαμε τη Γάζα, κι αυτή είναι η αλλαγή που πέτυχα με τη στήριξη του πρωθυπουργού.»

— Ισραέλ Κατς, υπουργός Άμυνας

«Στην πραγματικότητα, δεν υφίσταται παλαιστινιακή ταυτότητα.»

— Αμιχάι Τσίκλι, υπουργός Υποθέσεων Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού

«Στην Τζενίν δεν υπάρχουν αθώοι πολίτες. Στην Τζενίν δεν υπάρχουν αθώα παιδιά.»

— Γιτζχάκ Κρόιζερ, βουλευτής, αναφερόμενος στην πόλη της Δυτικής Όχθης

«Επιστρέφουμε στο σπίτι μας. Η Γάζα μας ανήκει.»

— Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, υπουργός Εθνικής Ασφάλειας

«Αν δεν είχε ιδρυθεί το κράτος του Ισραήλ και δεν είχε βοηθήσει τον πληθυσμό από τον οποίο καταγόταν ο Ουαλίντ και οι φίλοι του να σπουδάσουν, ακόμα πάνω σε καμήλες θα κυκλοφορούσαν.»

— Αμιχάι Ελιγιάχου, υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς

«Η ουσία είναι πως η σαλάτα που τρώτε έχει μέσα πολύ παλαιστινιακό δηλητήριο.»

— Αμίτ Χαλέβι, βουλευτής, αναφερόμενος στα αγροτικά προϊόντα από τη Δυτική Όχθη

«Ο Μανσούρ Αμπάς και οι συνάδελφοί του από το Ra’am θα έπρεπε να βρίσκονται σε δωμάτιο ανακρίσεων και όχι στα έδρανα της Βουλής.»

— Τσβι Φόγκελ, βουλευτής, αναφερόμενος στους Άραβες βουλευτές

«Όσα γίνονται στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (Δυτική Όχθη) πρέπει, αργά ή γρήγορα, να γίνουν και στη Γάζα.»

— Γιαρίβ Λεβίν, υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος στους οικισμούς εποίκων

«Θα “εξεβραΐσουμε” τη Νεγκέβ και τη Γαλιλαία, ακριβώς όπως κάναμε στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια.»

— Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπουργός Οικονομικών, συγκρίνοντας δύο περιοχές του Ισραήλ με τη Δυτική Όχθη

news247.gr