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Στη δημοσιότητα έδωσε η Βουλή τα Πόθεν Έσχες 33 βουλευτών, μεταξύ των οποίων νεοεκλεγέντες αλλά και επανεκλεγέντες που προχώρησαν σε επικαιροποίηση των περιουσιακών τους δηλώσεων. Την ίδια ώρα, παραμένουν σε εκκρεμότητα 23 δηλώσεις παλιών και νέων βουλευτών, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αναρτηθεί.

Ειδικότερα, για έντεκα νεοεκλεγέντες βουλευτές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι δηλώσεις ενώ δώδεκα επανεκλεγέντες έχουν κοινοποιήσει τελευταία φορά τα πόθεν έσχες τους για τελευταία φορά το 2024.

Οι έντεκα νέοι για τους οποίους εκκρεμεί η κοινοποίηση είναι οι: Μιχάλης Παρασκευά, Δήμος Γεωργιάδης, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μιχάλης Κουνούνης, Χαράλαμπος Πετρίδης, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Πόλυς Ανωγυριάτης, Ευγένιος Χαμπουλλάς, Νταϊάνα Κωνσταντινίδου, Γιάννης Λαούρης και Δημήτρης Σούγλης.

Παράλληλα, ανάμεσα στους δώδεκα επανεκλεγέντες βουλευτές για τους οποίους υπάρχει εκκρεμότητα βρίσκεται η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Οι υπόλοιποι για τους οποίους δεν έχει δημοσιευθεί το πόθεν έσχες για το 2025 είναι οι: Νίκος Γεωργίου, Άριστος Δαμιανού, Δημήτρης Δημητρίου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Γιώργος Κάρουλας, Νίκος Κέττηρος, Ζαχαρίας Κουλίας, Γιώργος Λουκαΐδης, Χαράλαμπος Πάζαρος.

Ιδού τα 33 Πόθεν Έσχες που δημοσιοποιήθηκαν:

Γιατί εκκρεμεί η δημοσιοποίηση, ενώ υπέβαλαν όλοι

Σε ανακοίνωσή της Βουλής των Αντιπροσώπων, διευκρινίζεται πως όλα τα τέως, νεοεκλεγέντα και επανεκλεγέντα μέλη της Βουλής έχουν υποβάλει τις προβλεπόμενες καταστάσεις προσωπικής και επαγγελματικής περιουσίας τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι με βάση το άρθρο 4(3) του Νόμου οι υπό αναφορά καταστάσεις δύνανται να δημοσιοποιούνται δι’ αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Επιτροπής σταδιακά εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.