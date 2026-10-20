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Στη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων και όχι σε μεγάλες μειώσεις επικεντρώνεται η κυβερνητική προσπάθεια εν μέσω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης.

Μιλώντας την Τρίτη σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο εκδήλωσης για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Στατιστικής, ο υπουργός ανέφερε ότι τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί βρίσκονται στην αρχή της εφαρμογής τους. Σύμφωνα με μια πρώτη αξιολόγηση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, πρόσθεσε, καταγράφηκε μείωση 5% σε ορισμένα βασικά προϊόντα.

Αίτημα για περαιτέρω μείωση της φορολογίας

Ερωτηθείς εάν η άνοδος των τιμών του πετρελαίου καθιστά αναγκαία την πρόσθετη στήριξη των πολιτών, καθώς οι αυξήσεις φαίνεται να εξουδετερώνουν τα υφιστάμενα μέτρα, ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι η διεθνής συγκυρία δεν επιτρέπει προσδοκίες για μεγάλες μειώσεις.

Όπως είπε, η Κύπρος βρίσκεται στο κέντρο τεσσάρων πολέμων, οι οποίοι «έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο παγκόσμιο θέμα ενεργειακής κρίσης». Η προσπάθεια, πρόσθεσε, πρέπει να είναι «να συγκρατήσουμε τις τιμές και να μην αναμένουμε κάθετες μειώσεις».

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι συντελεστές φορολογίας έχουν ήδη μειωθεί στο κατώτατο επίπεδο που επιτρέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η κυβέρνηση έχει θέσει ζήτημα εξασφάλισης παρέκκλισης για περαιτέρω μείωσή τους, διαδικασία την οποία χαρακτήρισε δύσκολη, παραπέμποντας και στις συζητήσεις που έχουν γίνει μεταξύ αρχηγών κρατών.

Κοινή παρέμβαση με άλλους υπουργούς στην ΕΕ

Ο κ. Κεραυνός προτίθεται να επαναφέρει το ζήτημα στην επόμενη συνεδρία των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, σε περίπου δύο εβδομάδες, από κοινού με άλλους ομολόγους του, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενη συνεδρία.

«Πρέπει να υπάρξει μια ευελιξία στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, γιατί δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε μια μονολιθική πολιτική, η οποία να μη λαμβάνει υπόψη τις δεδομένες συγκυρίες και ειδικά αυτές που περνούμε σήμερα», δήλωσε.

Νέα αξιολόγηση μετά την εφαρμογή των μέτρων

Σε ερώτηση για ενδεχόμενο νέο πακέτο κατά της ακρίβειας, ο υπουργός επισήμανε ότι ορισμένα από τα ήδη ανακοινωθέντα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή την Τρίτη, ενώ άλλα προϋποθέτουν έγκριση από τη Βουλή. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ψήφισή τους θα γίνει εντός των επόμενων ημερών.

Με την εφαρμογή και των υπόλοιπων μέτρων θα ακολουθήσει νέα αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους, ενώ η παρακολούθηση των επιπτώσεων θα είναι συνεχής.

«Νομίζω είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, πάντα στα μέτρα των δυνατοτήτων μας και στα πλαίσια της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ