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Στην καρδιά του χειμώνα, δηλαδή τον Γενάρη, όπου το κρύο θα τρίξει για τα καλά τα δόντια του και στην Κύπρο, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα μηδενιστεί ο φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ήδη οι κυπριακές αρχές έχουν προωθήσει το αίτημα στις Βρυξέλλες υποβάλλοντας τα σχετικά στοιχεία για να πάρει παρέκκλιση η Δημοκρατία από το κατώτατο όριο φορολογίας που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την ερχόμενη Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ο φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης θα μειωθεί στα 2.1 σεντ το λίτρο, από 7.5 σεντ που είναι σήμερα. Την Πέμπτη η Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να εγκρίνει ομόφωνα το σχετικό νομοσχέδιο. Έτσι, το μέτρο θα εφαρμοστεί εννέα ημέρες ενωρίτερα καθώς το νομοσχέδιο προέβλεπε την εφαρμογή του μέτρου από την από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 30η Απρίλιου. Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσό των 2.1 σεντ το λίτρο είναι το ελάχιστο όριο που επιτρέπει το κοινοτικό κεκτημένο.

Κινήθηκαν οι διαδικασίες

Χθες ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία εξέτασε το σχετικό νομοσχέδιο, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε στις διαδικασίες που κίνησε η Δημοκρατία για παρέκκλιση των ευρωπαϊκών φορολογικών ορίων.

Η εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου εξέφρασε την εκτίμηση πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδεχθεί το κυπριακό αίτημα για μηδενισμό του φόρου κατανάλωσης. Όπως είπε, το αίτημα κατατέθηκε αρχές του μήνα και εντός 3-4 μηνών θα ληφθεί η απάντηση από την ΕΕ. Κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών οι οποίοι υποστήριξαν πως δεν θα προλάβουν στους χειμερινούς μήνες.

Άμεση ήταν η απάντηση της εκπρόσωπου του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ανέφερε πως «μπορεί να προλάβουμε τον Γενάρη». Συνεπώς, εάν η Κομισιόν συναινέσει στο μηδενισμό του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, στην πορεία το Υπουργείο Οικονομικών, θα καθορίσει και την περίοδο εφαρμογή του.

Αναφορικά με την επίσπευση της εφαρμογής του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, γίνεται με πρωτοβουλία της Νομοθετικής εξουσίας η οποία αφού έλαβε το πράσινο φως από την Εκτελεστική εξουσία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, σήμερα η μείωση της φορολογίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι 6.39 σεντ το λίτρο, επισημαίνοντας πως τα ελάχιστα επίπεδα που επιτρέπει το κοινοτικό κεκτημένο είναι 2.1 σεντ το λίτρο. Μάλιστα, σημείωσε, πως το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται πως στα €5.2 εκατ.

Δεν προλάβαινε το Τελωνείο

Εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων, υποστήριξε πως λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών, θα ήταν καλύτερα η μείωση να ξεκινά από το Σάββατο 24 μήνα. Και αυτό, γιατί όπως είπε απαιτείται χρόνος για αλλαγή του συντελεστή φόρου από τα συστήματα του Τελωνείου. Παράλληλα, σημείωσε, πως μετά τη απόφαση της Βουλή θα πρέπει ειδοποιηθούν οι πρατηριούχοι για να καταγράψουν τα αποθέματα τους. Θέση η οποία προκάλεσε την άμεση αντίδραση των μελών της Επιτροπής Οικονομικών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, σημείωσε, δεν υπάρχει λόγος να μην εφαρμοστεί το μέτρο από την Παρασκευή, τονίζοντας πως υπήρχε πρόθεση για να διεξαχθεί έκτακτη συνεδρία της Ολομέλεια για να εφαρμοστεί το μέτρο ενωρίτερα. Κάλεσε το Τελωνίου να προγραμματίσουν ενωρίτερα τις αλλαγές.

Πιέσεις για παρέκκλιση

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να αποταθεί στην Κομισιόν για να μειωθεί και ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης. Αξίζει να σημειωθεί σήμερα το κατώτατο όριο της σχετικής φορολογίας για το 2025 είναι 35 σεντ.

Ο βουλευτής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ανάφερε πως η Σουηδία το περασμένο καλοκαίρι είχε πάρει παρέκκλιση από την ΕΕ και ο ελάχιστος φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης από 35,7 σεντ το λίτρο μειώθηκε στα 14 σεντ το λίτρο.

Από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών λέχθηκε πως η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες που εφαρμόζουν το μίνιμουμ της φορολογίας, επισημαίνοντας πως οποιοδήποτε ποσό κάτω από αυτό θα είναι παρέκκλιση.

Όπως αναφέρθηκε, αρκετές χώρες που έλαβαν παρέκκλιση, έριξαν τα αποθέματα τους στην αγορά, για αυτό τον λόγο μειώθηκε η τιμή. Στην περίπτωση της Κύπρου, επισημάνθηκε, είναι επικίνδυνο να αξιοποιηθούν τα αποθέματα, λόγω του γεγονότος είναι νησί.

Η Κυβέρνηση ζητά κατάργηση ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό

Πέραν του αιτήματος για μηδενικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα θέρμανσης, η Δημοκρατία ασκεί πιέσεις για κατάργηση του ΦΠΑ από τους λογαριασμούς της ΑΗΚ.

Υπενθυμίζεται πως κατά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ υπήρξε αντιπαράθεση σε σχέση με τα μέτρα στήριξης και το κόστος των ρύπων. Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε συνταχθεί με την πλειοψηφία των κρατών μελών για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη για λήψη ουσιαστικών μέτρων κατά της ενεργειακή ακρίβειας ενώ τάχθηκε υπέρ της αναστολής της εφαρμογής του νέου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων.

Ωστόσο, η Σύνοδος δεν πήρε ουσιαστικές αποφάσεις και αρκέστηκε να καλέσει την Επιτροπή, αν το κρίνει σκόπιμο, να… εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για ανακούφιση των καταναλωτών.