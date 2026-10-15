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Την ανάγκη διεκδίκησης πρόσθετων φορολογικών ελαφρύνσεων για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, πέραν του πετρελαίου θέρμανσης, επισημαίνει το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, καλώντας την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσωρινά και κοστολογημένα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα αναφέρεται στο αίτημα που υπέβαλε η Κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση στο πετρέλαιο θέρμανσης, σημειώνοντας ότι ακόμη και αν εγκριθεί ο πλήρης μηδενισμός του εναπομείναντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), το πρόσθετο όφελος θα περιοριστεί σε περίπου 2,5 σεντ ανά λίτρο.

Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη ελάφρυνση είναι περιορισμένη, δεδομένου ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 70 σεντ ανά λίτρο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, το Άλμα διερωτάται γιατί η Κυβέρνηση δεν έχει υποβάλει αντίστοιχο αίτημα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, επικαλούμενο το παράδειγμα της Σουηδίας, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ζήτησε και εξασφάλισε το 2026 παρέκκλιση για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ κάτω από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Το Κίνημα επισημαίνει ότι, ακόμη και στην περίπτωση που δεν εγκριθούν πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις, η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να διαθέσει το αντίστοιχο δημοσιονομικό ποσό για στοχευμένη στήριξη των πολιτών που πλήττονται περισσότερο από τις αυξήσεις.

«Η δημοσιονομική υπευθυνότητα δεν σημαίνει αδράνεια», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται προσωρινά, κοστολογημένα μέτρα, εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας, με προτεραιότητα στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Καταλήγοντας, το Άλμα σημειώνει ότι, παρότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβάλλει περιορισμούς στη φορολογία, δεν εμποδίζει την Κυβέρνηση να διεκδικεί παρεκκλίσεις ή να αξιοποιεί εθνικούς πόρους για την οικονομική στήριξη των πολιτών.