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Του Matt Randolph

Η συμφωνία που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε ως μεγάλη επιτυχία προβλέπει πως η Ρωσία θα διαθέσει 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά τον Οκτώβριο, άλλους 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατ. τόνους τον Δεκέμβριο. Λίγο μετά την ανακοίνωση, ο Μπράντλεϊ Σμιθ, διευθυντής της Υπηρεσίας Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), υπέγραψε τη γενική άδεια αριθ. 135. Η προσωρινή άδεια επιτρέπει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ έως τις 7 Απριλίου 2027. Μπορεί να ακούγεται ως λύση για τη μείωση των τιμών του καυσίμου, αλλά δεν είναι.

Εν ολίγοις, οι ποσότητες αυτές δεν επαρκούν για να επηρεάσουν ουσιαστικά την αγορά, πόσο μάλλον για να μειώσουν τις τιμές του ντίζελ διεθνώς ή έστω στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η παγκόσμια κατανάλωση ντίζελ ανέρχεται σε 855 εκατ. βαρέλια τον μήνα, δηλαδή λίγο λιγότερους από 115 εκατ. μετρικούς τόνους. Οι 300.000 τόνοι που προβλέπονται για τον Οκτώβριο καλύπτουν μόλις 11 λεπτά της ημερήσιας παγκόσμιας κατανάλωσης. Με άλλα λόγια, αντιστοιχούν περίπου στο 5% των ημερήσιων εξαγωγών των ΗΠΑ.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι δεν έχει καμία διαφορά αν το ντίζελ κατευθυνθεί στις ΗΠΑ ή σε κάποια άλλη αγορά: η επίδραση στις τιμές θα είναι η ίδια — ουσιαστικά μηδενική. Η συμφωνία δεν προσθέτει νέα ποσότητα καυσίμου στην παγκόσμια αγορά, αλλά ανακατανέμει την υπάρχουσα προσφορά. Και καθώς τα αποστάγματα πετρελαίου τιμολογούνται σε διεθνές επίπεδο, η αποστολή τους στη Νέα Υόρκη ή στο Πεκίνο δεν αλλάζει την εικόνα.

Ειδικά στην αγορά ντίζελ, η κατάσταση είναι ήδη πιεσμένη. Σύμφωνα με τον IEA, έως τον Αύγουστο του 2026 η παραγωγή είχε μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως στη Ρωσία και στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η δυναμικότητα διύλισης στις δύο αυτές περιοχές είχε περιοριστεί κατά 4,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Οι απώλειες αυτές έχουν οδηγήσει σε σταδιακή απομείωση των αποθεμάτων τους τελευταίους επτά μήνες. Μόνο στις ΗΠΑ, τα αποθέματα έχουν μειωθεί κατά περισσότερα από 24 εκατ. βαρέλια και βρίσκονται πλέον 12% κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Ακόμη και με τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ σε ισχύ, η παγκόσμια κατανάλωση θα εξακολουθήσει να υπερβαίνει την παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι το έλλειμμα θα διευρύνεται, σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία η ζήτηση για ντίζελ αυξάνεται διεθνώς, καθώς πλησιάζουν το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Μέχρι η παραγωγή να ξεπεράσει την κατανάλωση και να αρχίσουν να αναπληρώνονται τα αποθέματα, οι προοπτικές ουσιαστικής αποκλιμάκωσης των τιμών παραμένουν περιορισμένες.

Αναμφίβολα, είναι θετικό ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναζητά τρόπους για να ανακόψει τις τιμές του ντίζελ. Το αυξημένο κόστος του καυσίμου μετακυλίεται τελικά στον πληθωρισμό και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αύξηση της προσφοράς — και αυτός είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος για να υποχωρήσουν ουσιαστικά οι τιμές.

Είναι, επομένως, κρίσιμο να γίνεται κατανοητή η πραγματική επίδραση τέτοιων πρωτοβουλιών, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να σχεδιάζουν ανάλογα τις κινήσεις τους. Οι υπερβολικοί ισχυρισμοί ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε πρωτοφανή πτώση των τιμών δεν βοηθούν. Αντιθέτως, παραπλανούν τις επιχειρήσεις που χρειάζονται αξιόπιστη εικόνα της αγοράς για να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Forbes