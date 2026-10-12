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Αιχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών άφησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, προειδοποιώντας ότι η διεθνής προσοχή έχει στραφεί σχεδόν αποκλειστικά στην ενέργεια, ενώ παραβλέπεται, όπως είπε, ο κίνδυνος μιας νέας γεωργικής κρίσης εξαιτίας των εμποδίων που θέτει η Ρωσία στις θαλάσσιες μεταφορές σιτηρών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον έχει επικεντρωθεί στο θέμα της ενέργειας και δεν βλέπουν τη γεωργική κρίση που έρχεται, απόρροια των εμποδίων που βάζει η Μόσχα στις θαλάσσιες μεταφορές.

«Προς το παρόν δεν βλέπουμε κανένα σημάδι από τη Ρωσία ότι επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο. Δεν βλέπουμε κανένα ουσιαστικό βήμα προς την αποκλιμάκωση. Όλοι μιλούν για το ντίζελ και ξεχνούν τα σιτηρά. Σε ένα ή δύο μήνες, όλοι θα αρχίσουν να μιλούν για μια γεωργική κρίση. Δεν θα υπάρχουν αρκετά τρόφιμα για χώρες σε ολόκληρη την Αφρική, ορισμένες ασιατικές χώρες και τη Μέση Ανατολή, επειδή εξάγουμε εκατομμύρια τόνους σιτηρών ακριβώς σε αυτές τις αγορές. Και τώρα η Ρωσία εμποδίζει τη θαλάσσια διακίνηση» είπε ο Ζελένσκι.

We currently see no signs from Russia that it wants to end the war. We see no basic steps toward de-escalation. Everyone is talking about diesel and forgetting about grain. In a month or two, everyone will start talking about an agricultural crisis. There won’t be enough food for… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2026

Και πρόσθεσε, με σαφείς αιχμές στην Ουάσινγκτον: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αισθάνονται τις επιπτώσεις αυτού, γι’ αυτό και η προσοχή επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ενέργεια. Αυτή είναι μια άλλη πρόκληση. Είναι η πείνα. Και μπορεί να επηρεάσει πολλές χώρες. Και πρέπει να σκεφτούμε τα πάντα και όλους, επειδή όλοι ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Μπορούμε να προλάβουμε πολλές διαφορετικές κρίσεις πριν καν ξεκινήσουν και να αποτρέψουμε τις προκλήσεις που φέρνουν».



Σχολιάζοντας το ενεργειακό deal των ΗΠΑ με τη Ρωσία, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε: «Η ενέργεια. Αυτή η κρίση έχει τις ρίζες της στη Μέση Ανατολή. Όλοι το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Όλοι ξέρουν να κάνουν τους υπολογισμούς. Αν η Ρωσία αντιπροσωπεύει το 2,2% της παγκόσμιας προσφοράς ντίζελ, πόσο μπορεί να επηρεάσει την τιμή του; Τόσο αμελητέα είναι η επιρροή της. Και αν δεν δίνουμε στον Πούτιν ευκαιρίες, εξίσου αμελητέα θα είναι η επιρροή του και σε άλλους τομείς. Απλώς εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι άλλοι θέλουν να κάνουν διάλογο μαζί του, παρότι σε αυτόν τον διάλογο δεν υπάρχει ούτε ισοτιμία ούτε δικαιοσύνη. Η Ουκρανία απλώς δείχνει ότι είναι μια κανονική, ανεξάρτητη χώρα, έτοιμη να διαπραγματευτεί. Αλλά η Ουκρανία δεν πρόκειται να ταπεινωθεί».

protothema.gr