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Οι συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων φέρονται να διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να καταλήξει σε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, το Κίεβο επέμεινε στη συγκεκριμένη στρατηγική, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ουάσινγκτον για τερματισμό των πληγμάτων, γεγονός που φέρεται να επηρέασε τις επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η επιμονή της Ουκρανίας να συνεχίσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ να τις σταματήσει, φέρεται να αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει σε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αγνόησε έξι αιτήματα της αμερικανικής πλευράς να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

«Ο Ζελένσκι δεν αντιλαμβάνεται σωστά το κλίμα. Συνεχίζοντας να πλήττει διυλιστήρια, υπονομεύει την καλή θέληση που έχει οικοδομήσει με τον Τραμπ τους τελευταίους έξι μήνες», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Axios ότι αιφνιδιάστηκε από τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «άδικη και ανέντιμη» και θεωρώντας ότι συνιστά αδικαιολόγητη παραχώρηση προς τη Μόσχα.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τους τελευταίους μήνες προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Η Μόσχα απάντησε με περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ, εξέλιξη που επιβάρυνε περαιτέρω την παγκόσμια αγορά, η οποία ήδη αντιμετωπίζει πιέσεις εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, ο Τραμπ επιδίωκε να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις, καθώς θεωρούσε ότι συνέβαλλαν στην άνοδο των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ. Η θέση του, όπως μεταφέρθηκε στο Axios, ήταν ότι το Κίεβο θα έπρεπε να διακόψει τα πλήγματα ακόμη και χωρίς αντίστοιχη δέσμευση της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι είχε προτείνει διαφορετική προσέγγιση: να σταματήσει η Ουκρανία να πλήττει τα ρωσικά διυλιστήρια, εφόσον η Μόσχα ανέστελλε τις επιθέσεις στις ουκρανικές εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ δεν θεωρούσε ότι οι δύο κατηγορίες επιθέσεων ήταν ισοδύναμες.

Οι συνομιλίες στο Μαϊάμι

Κατά τη διάρκεια οκτάωρων συνομιλιών στο Μαϊάμι την Παρασκευή, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ενημέρωσαν την ουκρανική αντιπροσωπεία ότι ο Τραμπ επρόκειτο να επικοινωνήσει με τον Πούτιν και να προχωρήσει στην άρση των κυρώσεων που αφορούσαν τις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ.

Όπως ανέφερε η αμερικανική πηγή, η απόφαση συνδεόταν με την εκτίμηση ότι οι ουκρανικές επιθέσεις είχαν άμεσο αντίκτυπο στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε, ωστόσο, ότι κατά τις συνομιλίες οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι άφησαν να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να διακόψει την παροχή πληροφοριών προς το Κίεβο, εάν η ουκρανική πλευρά συνέχιζε να αγνοεί τα αμερικανικά αιτήματα.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε ότι διατυπώθηκε τέτοια απειλή. Όπως είπε, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ υπογράμμισαν πως οι ΗΠΑ εξακολουθούν να στηρίζουν την Ουκρανία με στρατιωτικό υλικό και πληροφορίες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι αποφάσεις του Κιέβου δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τους Αμερικανούς πολίτες.

«Οι επιθέσεις στα διυλιστήρια προκαλούν ζημιά στη Ρωσία, αλλά προκαλούν ζημιά και στις ΗΠΑ», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Στο τραπέζι εγγυήσεις ασφαλείας και μεταπολεμική ανοικοδόμηση

Η αντιπαράθεση για το ντίζελ εκδηλώθηκε ενώ οι συνομιλίες στο Μαϊάμι με τη συμμετοχή Ουκρανών και Ευρωπαίων διπλωματών είχαν καταγράψει πρόοδο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κεντρικό αντικείμενο των διαβουλεύσεων ήταν οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές χώρες και το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, εξετάστηκαν προτάσεις για εδαφικές διευθετήσεις.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι παρουσίασαν επίσης ένα σχέδιο για τη μεταπολεμική περίοδο, το οποίο περιλάμβανε επιλογές χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης, ενίσχυσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και αντιμετώπισης των δημοσιονομικών προβλημάτων που έχει προκαλέσει η σύγκρουση.

Στις συζητήσεις εντάχθηκαν ακόμη η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μελλοντική σχέση της χώρας με το ΝΑΤΟ και η πιθανότητα δημιουργίας ενός ευρύτερου πλαισίου ασφαλείας μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσιγκτον παρουσίασε στους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους και το ενδεχόμενο νέων ενεργειακών συμφωνιών με τη Ρωσία. Στόχος θα ήταν να περιοριστούν οι τιμές της ενέργειας και να δημιουργηθούν κίνητρα για τη Μόσχα ώστε να προχωρήσει σε παραχωρήσεις στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ εξετάζουν, κατά την ίδια πηγή, το ενδεχόμενο να μεταβούν την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα και στο Κίεβο για νέες επαφές. Δεν είναι ωστόσο σαφές εάν η νέα ένταση θα επηρεάσει τον προγραμματισμό τους.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί πως ο Πούτιν παραμένει ανοιχτός σε συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και ότι επιδιώκει να καταρτίσει μια πρόταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία.

Ο Πούτιν δεν δεσμεύτηκε για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Παρά τις αμερικανικές προσπάθειες, η ρωσική πλευρά δεν έχει δεσμευτεί για την άμεση επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Όπως δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ο Πούτιν δεν έδωσε σχετική διαβεβαίωση κατά την τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας 90 λεπτών που είχε με τον Τραμπ.

Ο Ουσακόφ υποστήριξε, μάλιστα, ότι οι ουκρανικές επιθέσεις στη Μόσχα και σε άλλες ρωσικές πόλεις κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία υπονόμευσαν τις προοπτικές άμεσης επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

«Ο πρόεδρος είπε ότι θα εξετάσουμε πότε μπορούν να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο Ρώσος αξιωματούχος.

iefimerida.gr