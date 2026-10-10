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Την έντονη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκάλεσε η συμφωνία που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Ο Ουκρανός Πρόεδρος κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι, με την απόφασή της, προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου.

Συγκεκριμένα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτίμησε ότι η δυνατότητα της Ρωσίας να διαθέτει πετρελαϊκά προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσει οικονομικά τη Μόσχα και θα δυσχεράνει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ουκρανός πρόεδρος άσκησε ευθεία κριτική στην απόφαση της Ουάσινγκτον.

«Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ούτε κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, προειδοποίησε ότι η ενίσχυση των ρωσικών εσόδων από την πώληση ενεργειακών προϊόντων θα έχει άμεσες συνέπειες για την εξέλιξη της σύγκρουσης.

«Η Ρωσία θα “ανταποδώσει” το ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο. Το να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλά πετρελαϊκά προϊόντα αποτελεί μια επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, όχι να παραταθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι πραγματική αποκλιμάκωση με τη Ρωσία, σε αμοιβαία βάση», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Peace never comes through weakness. Today, representatives of the U.S. Congress were in Kyiv – a bipartisan delegation – and I am grateful to them for visiting Ukraine at such a difficult time. They asked: what is needed to end the war? The answer must be strong. There must be… October 9, 2026

«Αδύναμη απόφαση ισχυρών εταίρων»

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανήλθε στο θέμα μιλώντας σε δημοσιογράφους, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει στη Ρωσία πρόσθετα έσοδα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεών της.

Κατά τον Ζελένσκι, η απόφαση δεν περιορίζεται στις οικονομικές και ενεργειακές της επιπτώσεις, αλλά κινδυνεύει να υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, τη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για το ντίζελ «αδύναμη απόφαση» ισχυρών εταίρων, επιμένοντας ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να επιδιώξει πραγματική αποκλιμάκωση και όχι κινήσεις που, κατά την εκτίμησή του, ενισχύουν τη ρωσική πλευρά.

Τραμπ για τις επικρίσεις Ζελένσκι: «Είμαστε ισχυρός εταίρος, χρειαζόμαστε πετρέλαιο για όλο τον κόσμο»

Στις επικρίσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ρωσίας σχετικά με το ντίζελ κλήθηκε να απαντήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη δήλωση του Ουκρανού προέδρου ότι πρόκειται για μια «αδύναμη απόφαση», η οποία θα συμβάλει στην παράταση του πολέμου.

Δημοσιογράφος ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να σχολιάσει την τοποθέτηση Ζελένσκι, με τον Τραμπ να υπερασπίζεται τη συμφωνία, δίνοντας έμφαση στις ενεργειακές ανάγκες της διεθνούς αγοράς. «Είμαστε ισχυρός εταίρος. Χρειαζόμαστε πετρέλαιο για όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που θα προμηθευτούμε το ντίζελ», απάντησε, χωρίς να επεκταθεί στις αιτιάσεις του Ουκρανού προέδρου ότι η συμφωνία θα ενισχύσει οικονομικά τη Μόσχα και θα παρατείνει τον πόλεμο.

Q: Zelensky said the oil deal with Russia is a weak move that will only prolong the war.



Trump: We’re a strong partner. We need oil for the world. So we’re very happy to get the diesel. pic.twitter.com/JmS42ZbSfm — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026

Η αμερικανική απόφαση συνοδεύτηκε από προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών στις συναλλαγές ρωσικού ντίζελ, μέσω σχετικής άδειας του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για αλλαγή στην πολιτική πίεσης προς τη Μόσχα, την ώρα που η Ουάσινγκτον επιχειρεί να συγκρατήσει τις αυξημένες τιμές των καυσίμων.

protothema.gr