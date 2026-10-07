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Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως τα κρούσματα πανώλης στη Ρωσία συνδέονται με πρόγραμμα βιολογικών όπλων, την ώρα που η Ουάσιγκτον ζητεί περισσότερες πληροφορίες από τη Μόσχα για την υπόθεση.

«Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, όμως δεν (το) πιστεύουμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αυτήν την υπόθεση στον Λευκό Οίκο, ενώ πρόσθεσε Τραε , αναφερόμενος στις ρωσικές αρχές: «Λένε πως η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο».

Αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν

Ο ίδιος επανέλαβε πως αναμένεται να έχει μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να αναφέρει ακριβώς πότε θα γίνει αυτό.

«Έχει τα γενέθλιά του σήμερα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο.

Οι ρωσικές αρχές επιβεβαίωσαν σήμερα πως δεν υφίσταται «κανένας επιδημικός κίνδυνος» στη Σιβηρία, καταγγέλλοντας «ψευδείς πληροφορίες», την ώρα που οι εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια εντείνονται, ιδίως εκ μέρους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Ο θάνατος της τεχνικού εργαστηρίου, η οποία εργαζόταν στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανώλης του Ιρκούτσκ, έγινε γνωστός την Παρασκευή από αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το τοπικό ενημερωτικό μέσο «Λαοί της Βαϊκάλης», ενδέχεται να προσβλήθηκε από πνευμονική πανώλη μετά το σπάσιμο ενός δοκιμαστικού σωλήνα.

Πηγή: iefimerida.gr