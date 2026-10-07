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Τι κοινό μπορεί να έχει ο Λάκης Γαβαλάς με την Αφροδίτη Λατινοπούλου; Και τι συμβαίνει όταν δύο άνθρωποι που δύσκολα θα φανταζόσουν στην ίδια παρέα, κάθονται ο ένας απέναντι στον άλλον έτοιμοι να συζητήσουν για όσα τους χωρίζουν ή τους ενώνουν;

Στο «Last Call», το vidcast του «Φιλελευθέρου» με παρουσιαστή τον Λάκη Γαβαλά, το ενδιαφέρον αρχίζει ακριβώς στο σημείο όπου το δίδυμο που κάθεται απέναντι, συνθέτει αυτό που ποτέ δεν περίμενες: Διαφορετικές διαδρομές, διαφορετική αισθητική, διαφορετικοί κώδικες, με -μοναδικό, ίσως- κοινό σημείο την αναγνωρισιμότητα και την εμπειρία τού να βρίσκεσαι στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής, όπως συμβαίνει με τον Λάκη Γαβαλά και την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η απρόσμενη αυτή συνάντηση μας προσκαλεί να κοιτάξουμε πέρα από τη γνώριμη εικόνα τους, να παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν, τις -μεγάλες ή μικρές- αποστάσεις που τους χωρίζουν, αλλά και τα σημεία όπου μπορεί να συναντηθούν. Μία συζήτηση έξω από τα καθιερωμένα για τους gay, τους Ρομά, τις γυναίκες πολιτικούς, το τένις, ένα video clip, ένα διαστημόπλοιο, αλλά και τους… σπόνσορες.

Δύο ισχυρές δημόσιες προσωπικότητες, δύο μικρόφωνα, ένα τραπέζι. Και μια κουβέντα που, πριν ακόμη αρχίσει, γεννά ερωτήματα.

Από την Τετάρτη 7/10 στις 19:00 σε όλες τις πλατφόρμες του Φιλελευθέρου.