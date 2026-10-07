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Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί στενά την κατάσταση με το περιστατικό στην Ρωσία που φέρεται να αφορά πνευμονική πανώλη και προς το παρόν και με την μέχρι τώρα ενημέρωση δεν φαίνεται να συντρέχουν λόγοι ανησυχίας ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Χρίστος Χαραλάμπου, Λειτουργός στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου λοιμωδών Νοσημάτων στο Υπουργείο. Ανέφερε δε ότι η πληροφόρηση μέχρι τώρα είναι ανεπαρκής.

Ο θάνατος, εξήγησε, αφορά εργαζόμενη σε ένα ερευνητικό ινστιτούτο στο Ιρκούτσκ της ανατολικής Ρωσίας στις 2 Οκτωβρίου σημειώνοντας ότι η πληροφόρηση των ρωσικών αρχών προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) μέσω του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού για την Υγεία (IHR), στον οποίο η Ρωσία συμμετέχει, ήταν πως το περιστατικό ταξινομήθηκε ως θάνατος από πνευμονία αδιευκρίνιστης αιτιολογίας. Ενημέρωσαν ωστόσο ότι μετά το περιστατικό έλαβαν προληπτικά μέτρα και έθεσαν υπό παρακολούθηση αρκετές επαφές του περιστατικού και προχώρησαν σε έλεγχο για διάφορα παθογόνα υψηλής επικινδυνότητας πρόσθεσε. «Αλλά, γενικότερα, δεν υπάρχει ακόμα επιβεβαίωση ότι αφορά πανώλη».

Ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι σύμφωνα με τον ΠΟΥ ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες. Η αξιολόγηση κινδύνου συνεχίζεται και όσο συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες πιθανόν να αναθεωρηθεί, πρόσθεσε.

Το Υπουργείο Υγείας λαμβάνει πληροφόρηση μέσω του ΠΟΥ και του ECDC, σημείωσε λέγοντας ότι με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τον πληθυσμό στην Ευρώπη και την Κύπρο. «Το παρακολουθούμε στενά και όταν προκύψει ανάγκη θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα» πρόσθεσε.

Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι στην ΕΕ εδώ και δεκαετίες δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά πανώλης. Η νόσος είναι σοβαρή είπε, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα διαθέσιμα αντιβιοτικά, ιδιαίτερα όταν η διάγνωση γίνει έγκαιρα. Η πανώλη, συνέχισε, είναι υποχρεωτικά δηλωμένο νόσημα, προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis (Ιερσίνια της πανώλης). Η πνευμονική πανώλη, εξήγησε, μπορεί να μεταφερθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων αλλά κυρίως μετά από στενή και παρατεταμένη επαφή με συμπτωματικό άτομο. Η μετάδοσή της δεν είναι τόσο εύκολη, σημείωσε.

ΚΥΠΕ