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Στο επίκεντρο της προσοχής του Λευκού Οίκου βρίσκεται πλέον η υπόθεση του θανάτου 28χρονης εργαζόμενης σε αντιπανωλικό ινστιτούτο στη Σιβηρία, η οποία έχει σημάνει συναγερμό στις ρωσικές υγειονομικές αρχές και έχει οδηγήσει στην επιβολή καραντίνας και ενισχυμένων μέτρων επιτήρησης.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η Ουάσινγκτον είναι ενήμερη για τις αναφορές σχετικά με πιθανό κρούσμα πανώλης στη Ρωσία, παρακολουθεί τις εξελίξεις και «αξιολογεί τις επιλογές» που έχει στη διάθεσή της.

Οι ρωσικές υγειονομικές αρχές έχουν λάβει προληπτικά μέτρα μετά τον θάνατο της γυναίκας, η οποία εργαζόταν σε ερευνητική εγκατάσταση για την πανώλη, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι είχε προσβληθεί από τη νόσο.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρωσία μετά τον θάνατο μιας 28χρονης εργαζόμενης σε εξειδικευμένο εργαστήριο για την πανώλη, με τις ρωσικές αρχές να θέτουν σχεδόν 200 ανθρώπους σε απομόνωση και ιατρική παρακολούθηση υπό τον φόβο πιθανής εξάπλωσης της νόσου.

Σύμφωνα με τη New York Post, όλα ξεκίνησαν στην πόλη Ιρκούτσκ, όπου η βοηθός εργαστηρίου Ντάρια Σιπίλοβα πέθανε έπειτα από σοβαρή ασθένεια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται η εφημερίδα, η 28χρονη εργαζόταν στο Αντιπανωλικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ και φέρεται να είχε έρθει σε επαφή με ζωντανά βακτήρια.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Νοσοκομείο τέθηκε σε καραντίνα, άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή με τη νεαρή εργαζόμενη τέθηκαν υπό παρακολούθηση, ενώ η επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας δημόσιας υγείας, Άννα Ποπόβα, ταξίδεψε εσπευσμένα από τη Μόσχα στο Ιρκούτσκ, διανύοντας απόσταση περίπου 4.200 χιλιομέτρων. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι κανένα από τα άτομα που έχουν χαρακτηριστεί ως επαφές της 28χρονης δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα, ενώ οι εργαστηριακές εξετάσεις τους είναι αρνητικές.

В Иркутской области сотрудница противочумного НИИ умерла от чумы. Около двух сотен человек отправили на карантин



В ночь на 2 октября в больнице города Шелехов скончалась 28-летняя Дарья Шипилова, сотрудница Иркутского противочумного института. Она изучала инфекционные болезни и… pic.twitter.com/zFWlFSbJCB October 2, 2026

Η εκδοχή με τον σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα

Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο Lyudi Baikala, η Ντάρια Σιπίλοβα φέρεται να είχε πει στους γιατρούς ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας της έσπασε κατά λάθος ένας δοκιμαστικός σωλήνας που περιείχε ζωντανά βακτήρια. Η νεαρή γυναίκα εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα ενώ βρισκόταν μαζί με άλλους εργαζομένους σε αποστολή κοντά στα ανατολικά σύνορα της Ρωσίας με τη Μογγολία. Την Τρίτη εισήχθη σε νοσοκομείο στο Σελέχοφ με εικόνα σοβαρής πνευμονίας. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε, χρειάστηκε να διασωληνωθεί και τελικά πέθανε δύο ημέρες αργότερα, την Πέμπτη.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών, ενώ το ρωσικό πολιτικό κανάλι Nezygar συνέκρινε όσα συμβαίνουν στο Σελέχοφ με τα πρώτα στάδια της υγειονομικής κρίσης στη Γουχάν. «Η κατάσταση στο Σελέχοφ, στην περιοχή του Ιρκούτσκ, όπου έχει κηρυχθεί καραντίνα για πανώλη, θυμίζει την περίπτωση της Γουχάν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ευρύτερη μετάδοση της νόσου.

Οι αρχές αποφεύγουν να κατονομάσουν τη νόσο

Αίσθηση προκαλεί την ίδια ώρα το γεγονός ότι ο κυβερνήτης της περιοχής Ιγκόρ Κόμπζεφ απέφυγε στις δημόσιες τοποθετήσεις του να αναφερθεί συγκεκριμένα σε πανώλη. Αντίθετα, έκανε λόγο για μια «επικίνδυνη λοιμώδη ασθένεια», ενώ παράλληλα ακυρώθηκαν δημόσιες εκδηλώσεις στην περιοχή.

Μετά τη συνάντησή του με την Άννα Ποπόβα, ο Κόμπζεφ επιχείρησε να καθησυχάσει τους κατοίκους. «Όλα τα άτομα που έχουν αναγνωριστεί ως επαφές έχουν τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση. Μέχρι σήμερα, οι επαφές δεν παρουσιάζουν σημάδια ασθένειας και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεών τους είναι αρνητικά», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η Ποπόβα από την πλευρά της δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση για τις αναφορές περί πανώλης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ανησυχία των κατοίκων προκάλεσε αυξημένη ζήτηση για φάρμακα, με αναφορές ακόμη και για ελλείψεις αντιβιοτικών στην περιοχή του Ιρκούτσκ.

Επιδημιολόγος αμφισβητεί την εκδοχή του ατυχήματος

Ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες μολύνθηκε η 28χρονη διατύπωσε ο Ρώσος επιδημιολόγος Μιχάλ Φαβόροφ, ο οποίος αμφισβήτησε την εκδοχή σύμφωνα με την οποία η μόλυνση προήλθε απλώς από έναν σπασμένο δοκιμαστικού σωλήνα. Όπως υποστήριξε, ένας εργαζόμενος σε ένα εξειδικευμένο εργαστήριο αυτού του είδους χρησιμοποιεί ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και συνεπώς ένα τέτοιο περιστατικό δεν θα σήμαινε κατ’ ανάγκην μόλυνση.

«Κάποιος που εργάζεται στο Αντιπανωλικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ φορά προστατευτική στολή. Εάν σπάσει ένας δοκιμαστικός σωλήνας, η πιθανότητα μόλυνσης είναι στην πραγματικότητα πολύ μικρή», ανέφερε. Ο ίδιος άφησε αιχμές ότι ενδέχεται να μη δημοσιοποιούνται όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, ενώ εκτίμησε ότι η παρουσία της ίδιας της Ποπόβα στην περιοχή δείχνει πως οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

«Δεν πρόκειται να μας πουν τι πραγματικά συνέβη», υποστήριξε. Οι τοποθετήσεις του αποτελούν εκτίμηση του ίδιου και μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι οι ρωσικές αρχές αποκρύπτουν πληροφορίες για την υπόθεση.

Η πανώλη είναι λοιμώδης νόσος που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis, το οποίο βρίσκεται κυρίως σε μικρά θηλαστικά και στους ψύλλους που τα παρασιτούν. Υπάρχουν τρεις βασικές μορφές της νόσου: η βουβωνική, η σηψαιμική και η πνευμονική πανώλη. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, ρίγη, έντονη αδυναμία και πονοκέφαλο, ενώ στην πνευμονική μορφή μπορεί να εμφανιστούν βήχας και δύσπνοια.

Η πανώλη συνδέεται ιστορικά με τον «Μαύρο Θάνατο», την καταστροφική πανδημία που σάρωσε την Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αφρική στα μέσα του 14ου αιώνα και εκτιμάται ότι προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Σήμερα, ωστόσο, η νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με αντιβιοτικά, ιδιαίτερα όταν η θεραπεία αρχίζει έγκαιρα.

protothema.gr