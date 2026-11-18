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Σε χρήση πυραύλων Tomahawk, οι οποίοι είχαν ήδη ξεπεράσει την προβλεπόμενη επιχειρησιακή τους διάρκεια, φέρεται να προχώρησε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση φαίνεται να συνδέεται με τις ελλείψεις σε κρίσιμα πυρομαχικά που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Την αποκάλυψη έκανε ο Χανγκ Κάο, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει για την ηγεσία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Κάο ανέφερε ότι οι τεχνικοί του Ναυτικού κατάφεραν να «επαναπρογραμματίσουν» τους πυραύλους, τροποποιώντας τον κώδικά τους ώστε να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση «Epic Fury».

Για να περιγράψει τη διαδικασία, χρησιμοποίησε μια ασυνήθιστη παρομοίωση με το ψωμί που έχει περάσει η ημερομηνία λήξης του. «Μεγάλωσα σε φτωχή οικογένεια. Ξέρετε, πράγματα όπως το ψωμί δεν λήγουν πραγματικά. Απλώς το βρέχεις λίγο, το βάζεις στον φούρνο μικροκυμάτων για 15 δευτερόλεπτα και είναι έτοιμο για κατανάλωση», δήλωσε.

«Έτσι, στην περίπτωση ορισμένων από αυτά τα πυρομαχικά, τροποποιήσαμε τον κώδικά τους», πρόσθεσε.

Γιατί οι πύραυλοι έχουν ημερομηνία λήξης

Ο απόστρατος υποναύαρχος Μαρκ Μοντγκόμερι, ειδικός του Foundation for Defense of Democracies, εξήγησε ότι η προβλεπόμενη διάρκεια χρήσης των πυραύλων καθορίζεται με βάση τον αυξανόμενο κίνδυνο τεχνικών αστοχιών καθώς παλαιώνουν.

Όπως διευκρίνισε, το Πολεμικό Ναυτικό μπορεί να παρατείνει τη δυνατότητα επιχειρησιακής αξιοποίησής τους μέσω τροποποιήσεων στον κώδικα, υπό την προϋπόθεση ότι προηγούνται επιθεωρήσεις που επιβεβαιώνουν πως δεν έχει υποβαθμιστεί η απόδοσή τους.

Tomahawk που δεν εξερράγησαν στη Νιγηρία

Η πρακτική αυτή δεν περιορίστηκε στις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν πυραύλους Tomahawk που είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια χρήσης τους και στις επιθέσεις εναντίον μαχητών του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία, ανήμερα των Χριστουγέννων του 2025.

Αρκετοί από τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν δεν εξερράγησαν και εντοπίστηκαν σε κατοικημένες περιοχές.

Οι αποκαλύψεις αναδεικνύουν τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών, καθώς και τα ζητήματα αξιοπιστίας που προκύπτουν από την παράταση της επιχειρησιακής ζωής παλαιότερων οπλικών συστημάτων.

cnn.gr